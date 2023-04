Zelda Tears of the Kingdom : precommandez l’exclu Nintendo Switch au meilleur prix et avec des cadeaux !

Le jeu événement arrive bientôt. In may prochain, Zelda Tears of the Kingdom arrivera sur Switch et il risque bien de all casser : prémandez-donc le jeu avant la rupture de stock !

On se doutait bien qu’il allait tout casser. La sortie d’un nouveau Zelda, c’est toujours quelque chose d’exceptionnel et après l’experience grandiose de Breath of the Wild, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est évidemment attendu au tournant. D’ailleurs, en ce moment, all internet is in ébullition with the dernière vidéo de gameplay, qui promet de new and an adventure absolutely brilliant.

La sortie est donc programée le 12 may 2023 exclusively on the Nintendo Switch. Les précommandes sont launched depuis un moment. par example, chez la Fnac, on retrouve le jeu à 54.99 euros au lieu de 59.99 euros and il ya meme deux bonus offers : and A2 poster The Legend of Zelda and toute a planche de stickers à l’effigie de la saga.

Précommander Zelda Tears of the Kingdom à 54.99€ avec a poster and the sticker Zelda chez la Fnac

Precommander Zelda Tears of the Kingdom for €54.99chez Amazon Chez Amazon, pas de bonus de précommande, mais un prix aussi de 54.99 euros au lieu de 59.99. La livraison est also gratuite. Précommanez Zelda Tears of the Kingdom at 54.99 euros ! On avait peur que ce Tears of the Kingdom ressemble un little trop à Breath of the Wild, en étant la suite directe et se déroulant sur le même terrain de jeu. toutefois, force est de constater que les développeurs se sont creusés la tête pour approfondir encore tous les systèmes de jeu. Link sera doté de nouveaux pouvoirs qui changeront la donne : For example, the possibility of the Retrospective that is renewed by the temps pour accéder à all un level in the city of Hyrule. Il ya also le pouvoir Amalgame, qui permet carrément de fusionner une arme avec an élément du décor pour le enforcer et avoir de new aptitudes. Enfin, on other occasions you may infiltrate: Link it is always necessary to dans les airs et traverser le plafond d’un level pour atteindre le level du dessus. Si vous avez aimé Breath of the Wild ou que vous adhérez simplement aux voyages ultra-généreux et intelligents, Vous avez toutes les raisons de trépigner d’impatience devant Tears of the Kingdom. Rendez-vous le 12 may !

