Amateurs de meurtres mysterieux et d’investigations bien ficelées, vous êtes au bon endroit. Numerama vous recommended 3 thrillers for vous tenir en haleine all au long du weekend sur Netflix : The Sinner, Mindhunter etc The Unusual Suspects.

Envie de frissonner dans votre canapé devant des series policeres available on the plates de SVOD ? Nous avons ce qu’il vous faut avec 3 thrillers à binger on Netflix, avec your meilleur pop-corn à la main, en ce samedi 18 mars 2023.

Nous vous conseillons alors de special les recoins de l’âme humaine avec the sinnerd’entrer dans la psychology des tueurs en series avec Mindhunter ou d’enqueter sur un braquage avec The Unusual Suspects.

Mindhunter // Source : Netflix

the sinnerle thriller psychologique entre true detective etc twin peaks

Une mère qui commet un meurtre sans aucun souvenir de son geste, un adolescent qui assassin ses parents, un accident de voiture mortel, une jeune femme qui saute d’une falaise… À chaque saison, the sinner dévoile une nouvelle enquête policière singulière, menée par le detective Harry Ambrose. Ce thriller psychologique, dont la season 4 cartonne actuellement sur Netflix et ne quitte plus le Top 10, adopt le principe de l’anthologie pour mieux nous lier au pilier de la narration : le personnage de l’enqueteur, incarné avec subtlety par Bill Pullman (Lost Highway).

Mais ce fin limier se fait régulièrement voler la vedette par un casting brillant, de Jessica Biel (Sept a la maison) to Carrie Coon (The Leftovers, The Gilded Age) in passing by Matt Bomer (FBI: Duo très special, American Horror Story). Ces comediens et comediennes de haut level servent des intrigues aux rebondissements inattendus, qui rappellent parfois les grandes heures de true detective ou de twin peaks. Attention all of me: the series adopte a rhythm plutôt lent, ainsi qu’une atmosphere souvent dérangeante, voire malsaine. Mais avec ses courtes saisons (8 episodes chacune), the sinner Est vraiment la series parfaite a binge watcher tout au long du weekend.

À voir si vous avez aimé : true detective ; twin peaks ; SharpObjects ; Mare of Easttown ; Broadchurch

true detective ; twin peaks ; SharpObjects ; Mare of Easttown ; Broadchurch A for si vous cherchez: serie policer ; frissons ; rhythm lent ; mystères psychologiques ; inquiry impossible ; thriller ; glauque ; detective tourmenté ; episodes longs ; especially l’âme humaine et en ressortir un brin déprimé

Mindhunterl’étude terrifiante des doors en série

Si vous avez aimé les films de David Fincher comme Zodiac, Seven uh fight clubvous allez forcement adorer Mindhunter, produced par le maître des intrigues policières macabres lui-même. Ce thriller se concentre sur le veritable travail du FBI à la fin des années 1970 pour établir le profil des tueurs en série. Les agents Holden Ford and Bill Tench s’associated with the psychologist Wendy Carr pour imaginer les debuts du profilage criminel tel qu’on le connaît aujourd’hui. Ils décident alors de s’entretir avec les serial killers Americains les plus terrifiants de l’Histoire, like Ed Kemper or Charles Manson.

Considered as a reference of the genre, Mindhunter vient malheureusement d’être annulee, après deux saisons de haute volée. Avec sa mise en scene méticuleuse, la série nous permet ainsi de plonger temporairement dans la psyché terrifiante de certains assassins. Corn Mindhunter brille surtout par son trio de tête, 3 comediens absolutely formidables qui livrent leur meilleure performance : Jonathan Groff (Glee, Hamilton), Holt McCallany (fight club) and Anna Torv (The Last of Us, Fringe). Leur alchemy est de chaque plan, offers a lumière bienvenue au cœur des tenèbres sans fond de la criminologie. Mindhunter est sans aucun doute l’une des meilleures séries available sur Netflix et vous auriez tort de passer à côté de cette rafale de suspense.

À voir si vous avez aimé : dexter ; Hannibal ; zodiac ; Seven

dexter ; Hannibal ; zodiac ; Seven A for si vous cherchez: thriller ; tueurs en series ; étude psychologique ; enquetes ; frissons ; suspense ; trio attachant ; episodes longs ; retrouver l’atmosphère poisseuse de Seven ; Jonathan Groff qui ressemble (soi-disant) à Emmanuel Macron

The Unusual Suspectsle braquage australia aux airs de Desperate Housewives

Panique à bord dans la riche banlieue de Sydney: a collier à plusieurs millions of dollars vient d’être derobé. Des women d’affaires et des governantes devront alors s’associer pour résoudre ce mysterieux vol qui sème la zizanie dans le quartier. Inspiré en partie par le film culte The Usual Suspectscette série australian est une excellente surprise, entre comedie satirique réjouissante et investigation sérieuse.

A number d’équilibriste se rapprochant de celui de Desperate Housewivesqui mélangeait irony, propos social et affaires criminales à la perfection. The Unusual Suspects represent ce drôle de méli-mélo en le delocalisant à Sydney et en developed sa narration sur seulement 4 épisodes, très facilement binge watchables. The mini-série a le mérite d’être fun, tout en donnant à réfléchir sur les hierarchies sociales, l’immigration et le pouvoir de la sororité. Courte et efficace, The Unusual Suspects est a candidate ideal for occuper quelques heures de your weekend, en ce samedi 18 mars 2023.

À voir si vous avez aimé : Desperate Housewives ; Big Little Lies ; The White Lotus

Desperate Housewives ; Big Little Lies ; The White Lotus A for si vous cherchez: comedie ; satire sociale ; actions ; humor ; drama ; atmosphere australienne ; feel good ; suspense ; episodes longs ; corn series courte ; se moquer des riches

