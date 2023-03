Berit (94): – Jeg har det helt fantastisk

– Kom igjen nå småpiker!

Det roper Larsen på 94 år ut i come out til de andre damene som er i 70-80 årene.

BERIT OG SMÅPIKENE: Berit, med sine 94 år, kaller treningskullet sitt i Vikinghallen for «småpiker». Photo: Ole Enes Ebbesen / TV 2



Den samme come out i Bergen som hun begynte å turne i da hun var bare fem år gammel.

– Jeg har vært her hele livet, og jeg har en veldig stor interesse for eldre kvinner som ikke holder seg i form, sier hun.

Det var bergensavisen som først skrev om Berit.

Hjelper eldre kvinner

Larsen forteller at hun i oppveksten så kvinner og familie som plutselig fikk dårligere holdning og ikke klarte å reise seg opp ordentlig.

– Jeg tenkte at vi må jo undersøke hvorfor de gjør det, og derfor har jeg fortsatt med treningen.

PLANKEKJØRING: Gerd Pletten holder en stødig planke til Berit er fornøyd. Photo: Ole Enes Ebbesen / TV 2



For henne er det givende å hjelpe damene som kommer på timene hennes.

– Jeg blir så glad når jeg ser dem, og glad når jeg kan gjøre noe. Jeg håper jeg kan hjelpe flere, sier Larsen.

Må gi litt ekstra

Larsen sine trimtimer settes stor pris på av damene som deltar.

– Hun betyr alt, og er en inspirasjonskilde. Vi kjenner at treningen hjelper, vi blir både sprekere og får bedre balanse, sier Ellen Skiftesvik.

Og når det står en 94-åring foran dem, må de gi litt ekstra.

– Det er klart at når vi ser på Berit som er 94 år, så må vi jo bare stå på og håpe at vi blir som henne, hvis vi blir så gamle, sier Skriftesvik.

KRAFTSENTER: “Husk å holde kraftsenteret!” gjaller det utover salen, når Berit og damene er i sving. Photo: Ole Enes Ebbesen / TV 2



Dette er Marit Mehus helt enig i.

– Når hun kaller oss for småpiker, så er vi jo nødt til å ta i, sier hun og ler.

Råd for et godt liv

Det er ingen tvil om at Larsen har hatt et langt, aktivt og innholdsrikt liv. Hun har fatt fem barn, mange barnebarn og oldebarn, og she føler seg heldig.

– Det er veldig koselig, men da må jeg også være i form for å følge med, synes jeg.

Larsen mener man trener for ens eget liv, og hvordan man vil ha det.

– Ønsker du å ha det bra, så må du også gjøre noe for det.

Hun forteller at når man trener får man også vært med på litt av hvert som man ellers ikke kunne vært med på. Og hun har ett godt råd.

– Å trene to ganger i uken er det minste man kan gjøre. Da far man et veldig godt liv.

«Du trenger å ha det sosiale»

Det er ikke bare treningen damene setter pris på etter de begynte å delta på timene til Larsen.

– Så har vi det sosiale, ikke minst. Det betyr veldig mye, sier Skiftesvik.

De pleier blant annet å dra på kafé sammen etter trimtimene.

– Fysioterapeuten min sier «Du skal gå til Berit på torsdagene, for du trenger å ha det sosiale», sier Eva Løland (89).

Dette er forsker Bettina Sandgathe Husebø enig i. Hun og hennes kollegaer har forsket på aktivitet blant eldre, og sier det sosiale også er svært viktig for helsen.

SOSIAL: Bettina Sandgathe Husebø, professor og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin Photo: Ole Enes Ebbesen / TV 2



Hun forteller at det å være aktiv gjennom hele livet er avgjørende.

– Det reduserer også faren for å bli en pleiepasient etter hvert, og du forskyver faktisk de grensene.

Ifølge Husebø gjør det å være fysisk, mentalt og sosialt aktiv at du sover bedre og er mindre deprimert.

FRA TI TIL 40 PROSENT: Ti prosent av demenssykdom er geneticisk, men man kan redusere risikoen 40 prosent med trening og sunn livsstil. Photo: Ole Enes Ebbesen / TV 2



– Sannsynligvis drikker man mindre alkohol, røyker mindre og er mer bevisst på å unngå overvekt og fare for høyt blodtrykk.

Alt dette utgjør ifølge forskningen en reduksjon av risikoen for å få demens.

– Deter kun ti prosent som har en demenssykdom fordi deter geneticisk. Du kan altså redusere risikoen for demens med 40 prosent om du lever riktig, sier forskeren.

Ustoppelige Berit

I 2019 fikk Larsen Kongens fortjenestemedalje for arbeidet sitt med å holde eldre i form i Bergen. Og hun ser ikke ut til å stoppe med det samme.

– Jeg har det helt fantastisk. Selvfølgelig kan man ikke si at dette passer for alle, for man må lytte til legen. Men tilbyr legen det, så ønsker jeg alle velkommen.

Larsen vil fortsette med instruktørtimene så lenge «småpikene» ønsker å ha henne der, for det første.

– For det andre, hvordan jeg føler meg. At jeg føler meg bra, og at jeg er opplagt og i godt humør så jeg kan gå på partiene, avslutter hun.

«HOLD!»: Berit har trent siden hun var fem år gammel, og har ingen planer med å stoppe nå, 89 år senere. Photo: Ole Enes Ebbesen / TV 2



