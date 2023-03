Ble drept med stekegaffel i Oslo – politiet har video

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier Jan Christian Kvanvik, som forsvarer den drapstiltalte 41-åringen.

Tirsdag må han møte i Oslo tingrett.

Kvart på tre natt til 24. november i 2021 mottok nødetatene et anrop etter en alvorlig hendelse på Rodeløkka i Oslo.

En mann var hardt skadet etter å ha blitt stukket i brystet med en stekegaffel. Stikket gikk gjennom en pulsåre og videre inn i lungen.

Den utpekte gjerningsmannen skal ha forlatt stedet etter kort tid.

Personen som ringte til nødetatene kjenner mannen som er tiltalt. Han brukte offers telefon til å ringe etter hjelp, ifølge TV 2s opplysninger.

ÅSTED: Kriminalteknikere fra Oslo politidistrikt utenfor Joker-butikken på Rodeløkka der drapet skjedde. Photo: Lars Nyland/TV 2



Måtte gjemme våpen

I nødsamtalen hører man både offeret og innringeren. Samtalen kommer til å bli avspilt i retten.

Underveis i samtalen forsvinner innringeren i en periode før han kommer tilbake. Senere har han forklart at det var for å kvitte seg med en pistol før nødetatene kom til stedet.

Politiet fant pistolen i nærheten.

TV 2 er også kjent med at politiet har sikret seg overvåkningsvideo fra stedet. Et av kameraene tilhører Joker-butikken som ligger tett på åstedet. Gjennom butikkens inngangsparti kan man se det som skjer.

Var i live i flere minutter

Det er uklart om videoen viser selve stikket med grillgaffelen. Filmen viser imidlertid fornærmede både før og etter at han ble påført skadene.

FORSVARER: Jan Christian Kvanvik representerer den tiltalte mannen, som nekter straffskyld for drap. Photo: Berit Roald/NTB



Den dokumenterer også at han var i live i flere minutter etter hendelsen, ifølge TV 2s opplysninger.

Det er uklart hva som var bakgrunnen for det som skjedde.

Forsvarer Kvanvik ønsker ikke å si noe om dette nå.

– Han har avgitt en omfattende forklaringen til politiet, og han har samarbeidet etter beste evne, sier han og legger til:

– Min klient er spent, men have to be frem til å forklare sec.

Ifølge TV 2s opplysninger skal tiltalte blant annet ha forklart at han følte seg truet av avdøde, får TV 2 opplyst.

– Svart tungt

Aktor, statsadvokat Andreas Strand, ønsker heller ikke å si noe om hva påtalemyndigheten mener var motivet for drapet.

Det er satt av fire dager til rettssaken. Første dag er satt av til tiltaltes forklaring. I tillegg skal avdødes bror forklare seg for retten.

HAR VIDEO: Statsadvokat Andreas Strand skal spille av både video og en lydsamtale i retten. Photo: Jon Olav Nesvold/NTB



Advokat Torkjell Solbø representerer avdødes foreldre.

– De kommer ikke til å møte i retten, for det klarer de ikke. De er sterkt traumatisert på grunn av det som har skjedd, og begge foreldrene har fått påvist posttraumatisk stresslidelse.

Advokat Alexander Behrang Mardazad representerer avdødes ektefelle og deres tre barn.

– De synes det er svært tungt og vanskelig å måtte møte gjerningspersonen. De er innstilt på at han ikke erkjenner straffskyld, så det gjør dessuten saken enda mer krevende. Samtidig er det godt å få saken behandlet, så den får avslutning etter hvert.

Om avdødes ektefelle sier bistandsadvokaten:

– Hun vil forklare seg kort om tiden før og etter drapet og hvordan livet har blitt etter at dette skjedde.