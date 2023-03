Ce smartphone Samsung pas cher perd encore 16% et devient ultra abordable

Samsung commercialize the smartphone high of the game, mais également des modèles plus abordables, tels que le Galaxy A13. Ce téléphone pourrait satisfaire les persons qui ont des besoins minimalistes ou les parents et les grands-parents qui cherchent à équiper leur enfant.

Currently available at a price avantageux de 167.90 euros sur Amazon au lieu de 199 euros, ce téléphone offers a belle économie. Bien que cela puisse sembler little, cette réduction est une bonne occasion d’economiser de l’argent, surtout en période d’inflation.

Buy the Samsung Galaxy A13 for €167.90 from Amazon

The Samsung Galaxy A13 is parfait for the small budgets that require the quality

Samsung proposes a variety of smartphones in different categories of prizes, noting the Galaxy A13, which is a model of the game. Malgré cela, the mark assures a constant quality to all of its clients, offers ainsi a excellent rapport quality-prix.

En ce qui concerne le stockage, vous disposerez de 64 Go d’espace, mais vous pouvez facilement augmenter cette capacité en insert a carte microSD allant jusqu’à 1 To pour stocker toutes vos photos, videos and documents.

The Galaxy A13 from Samsung dispose of a large screen Full HD+ of 6.6 pouces, parfait for a use quotidienne et for visionners of the most preferred contents. L’un de ses points forts est sans aucun doute sa battery de 5000 mAh, qui offer jusqu’à deux jours d’utilization ininterrompue ! For the performances, the smartphone is equipped with a processor octo-core and 4 Go de RAM, sufficient for a use regulation of the applications.