Comment cacher les icons sur le bureau sous Windows 11

Windows 11 propose comme ses prédécesseurs, la possibilité de placer comme vous le souhaitez toutes vos applications directement sur votre bureau. Il s’agit là d’une fonctionnalité très pratique qui existe depuis le debut de Windows, mais saviez-vous qu’il était possible de les cacher, sans les supprimer.

Pourquoi cacher ses icons sur son bureau sous Windows 11 ?

A l’achat de your ordinateur, vous avez sûrement du voir les nombreuses icons qu’il pouvait y avoir sur votre bureau. Il s’agit là d’un coup classique des constructeurs, qui adorent mettre all plein de logiciels preinstallés sur votre ordinateur.

For et à mesure de vos utilisations, vous avez sûrement ajouté de nombreux logiciels, mais aussi des images, des vidéos, ou all other type de fichier. If your bureau resemble désormais à une mosaïque désorganée, vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous meme, mais heureusement, il existe une astuce qui va vous permettre d’éclaircir un peu votre espace bureautique.

Vous pouvez par example choisir de cacher vos icons afin d’effectuer une capture d’écran très propre pour votre travail, ou meme si vous souhaitez capturer une vidéo sur votre ordinateur, sans que tout le monde puisse voir les dizaines d’icones qui s ’empilent sur your bureau.

Il existe plein de raisons pour lesquelles on souhaite dissimuler ses icons, ne serait-ce que pour l’esthetics que cela apporte.

The method simple and effective for cacher vos icons

Precision Ce tutoriel a été écrit durant le mois de mars 2023, des mises à jour de Windows peuvent potentialement modifier légèrement les étapes de ce tutoriel.

First tape: accéder a votre bureau. Suite à cela, vous devrez faire un clic droit sur votre écran et dérouler le menu “affixing”.

Par défaut, the mention “Afficher les éléments du bureau” est cochée. Si vous voulez faire disparaître, il sufit de cliquer sur cette mention, et hop ! Toutes vos icons ont disparu !

Désormais, il vous faudra refaire la meme manipulation pour retrouver vos précieux fichiers.

Bien sûr, cela camoufle seulement les icons mais ne supprime pas du tout vos fichiers.

Windows 11 vous laisse also la possibility de faire quelques modifications sur your bureau via ce meme paramètre “Affichage”.

Vous pouvez modifier la taille de vos icons (petit, moyen, grand), mais aussi, determiner si vous voulez aligner vos icons ou non.