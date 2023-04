Cosa fare a Pasquetta con i bambini? 3 splendid giardini da visitare con caccia all’uovo fra tulipani, magnolie e camelie

L’Italia è un territo meraviglioso con piccoli tesori nascosti da scoprire ed ammirare lungo tutta la Penisola. Il Belpaese è ricco anche di giardini che per la Pasqua sono tutti in fiore e potrebbero essere un occasione per fare qualcosa di diverso per il weekend. Cosa fare a Pasquetta con i bambini?

Many giardini, poi, organizzano eventi e divertenti caccia alle uova per questo fine settimana. Ecco 3 proposed for a slow gita in mezzo alla natura.

3 Splendidi giardini da visitare: alla scoperta della principessa Sissi nei Giardini Trauttmansdorff

The Princess Sissi adored Merano Es pesso si recava en visita per le sue cure e quelle della figlioletta Marie Valerie dalla salute cagionevole. Addirittura a Merano residenza il suo adorato fratello minore che qui aprì una clinica oculística. Merano has dedicated an entire sentiero to the scoperta dei luoghi di Sissi and the concluding tappa is i Giardini di Castel Trauttmansdorff. In 1870 the Austrian Empire came to visit in tutta secretezza there will also be a little follow-up that exceeds 100 people will smile their three residences. Sissi si sistemò in appena due leaves the Castello e She was the cousin tenant of the castle’s construction.

I Giardini sono un omaggio alla biodiversità con 80 floral ambient. Ad Aprile fioriscono i ciliegi Giapponesi, i tulipani, i rododendri, i limoni e gli aranci, le rose della Cina e le camelie. To Pasquettail 10 aprile, si terrà la Caccia all’uovo botanico: a guide I will take along a route nei giardini scoprendo i luoghi where the Coniglio Pasquale has disseminated the uova. At the end of the tour yes terrà a creative laboratory for dipingere le uova a floral theme. L’attività è da prenotare online ed il ticket è di 2 € più il biglietto d’ingresso.

Cosa fare a Pasquetta con i bambini? In the village of Ardea ai giardini della Landriana

Il giardino della Landriana si trova appena fuori da Roma ed è un piccolo paradiso per adulti, bambini e amici a quattro a zampe. Ben 10 ettari di extensione subdivisi in 24 ambienti botanici eat il giardino degli Aranci or il Viale bianco. L’origine del giardino has a poetic chiave. The land where the Giardino extends was acquired from Lavinia Taverna by her husband, the Marchese Gallarati Scotti, in 1956 and dove ora ci sono rose e fiori prima c’erano mine e bombe residue of the great world conflict. In attendance at the affollata and elegant Mostra di Primavera that will take place from April 22 to 25, to Pasquetta sarà possible turn on part alle visit guide alle 10.30 ed alle 11.30. If andrà alla scoperta dell’Angolo delle Magnolie or the Giardino dei meli or delle splendide camelie in fiore. sarà poi possible pranzare al bistro del giardino Godend of the beauty of the circustant nature.

Caccia all’Uovo Botanico at Palazzo Fantini

The initiative “Caccia al Tesoro Botanico” promotes the Grandi Giardini Italiani” will also tappa a Fantini Palace of Tredozio. The village in the province of Forlì sarà in festa dato che si terrà anche la Sagra and the Palio dell’uovo. Nei maestosi giardini celati dal Palazzo, invece, i bimbi avranno un bel da fare a cercare di svelare, mappa alla mano, gli indovinelli a tema botanico. Il giardino di Palazzo Fantini has a che di misterioso, fra vialetti e fontane, il giardino all’italiana If you color with pennellate di rosa, blu, rosso e giallo di violeta, dalie, iris, ninfee.

A Pasquetta all’insegna della bellezza, della natura: ecco, dunque, cosa fare a Pasquetta con i bambini.