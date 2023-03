News jeu Do you know for Minecraft en approach?

S’il ne donne pas de nouvelles aussi souvent que nous l’aimerions, Minecraft continue néanmoins de captiver les joueurs. Récemment pendant, under terme bien specifique vient d’être deposited by Microsoft, ce qui pourrait advertiser quelques nouveautés.

A nouvelle mise a jour prometteuse

Nous l’apprenions au debut du mois de mars, la mise à jour 1.20, très attendue des joueurs, répond désormais au doux sobriquet de Trails & Tales. Si nous ne savons pas encore grand chose sur le contenu de cette dernière, le premier numéro de l’émission Minecraft Monthly (disponible ci-dessus, malheureusement uniquement en anglais) nous a cependant permis d’en apprendre un peu plus sur ce que nous You can expect to arrive in the prochains mois.

Parmi les nouveautés, on note par example l’arrivée de nouveaux animaux (dont les chameaux et les renifleurs), ainsi que d’un all new biomes s’inspirant des fameux cerisiers en fleurs typiques de l’archipel nippon. Très tournée sur l’exploration et sur les histoires que ces dernières peuvent pousser à raconter, la mise à jour 1.20 sera également l’occasion de redécouvrir le desert grace à quelques artéfacts et autres objets que l’on pourra chercher tels de véritables archéologues. En plus de ces ajouts majeurs, les joueurs de Minecraft pourront également profiter de quelques new elements de construction comme le bamboo, les panneaux suspendus et les radeaux. Malheureusement, il est encore impossible de parler d’une date de sortie précise pour tout ce content, meme si l’on pourrait s’attendre à une sortie pour cet été.

Minecraft se la joue House of the Dragon ?

Si la mise à jour 1.20 est très attendue par les fans, ce n’est pas elle qui fait le plus parler ces derniers jours. En effect, Microsoft a récemment deposited le nom “Ender Dragon” sur le service Justiaqui recense bon nombre de marques déposées (liées au monde du jeu vidéo ou non). Si ce nom fait évidemment référence au boss final de Minecraft, il est difficile de savoir exactement pour quelle raison il se retrouve comme une marque déposée.

L’une des theories les plus probables serait que Microsoft se prepare à developer un spin-off center autour de l’Ender Dragon. En effet, la firme n’en est pas à son premier jeu dérivé de l’univers cubique, puisqu’il existe déjà le hack’n’slash Minecraft Dungeons et que le jeu d’action Minecraft Legends est actualuellement en développement. Cependant, rien ne permet d’affirmer que ce dépôt de mark signifie forcément l’arrivée d’un spin-off, ou même de quoi que ce soit de concret.

Il est tout de meme bon de rappeler que lorsque notches (le creator de Minecraft) faisait encore partie de l’équipe de development, il rêvait de pouvoir intégrer davantage de dragons au jeu de base. In effect, at the end of 2011:

Il y aura plusieurs dragons différents. L’Ender Dragon deviendra probablement plus grand, et ceux dans le monde principal feront sa taille actuelle, ne pourront pas traverser le terrain, et seront rouges, parce que les dragons sont rouges.

Si aucun de ces souhaits n’a fini par intégrer le jeu, il serait tout à fait possible d’imaginer qu’un spin-off de Minecraft finisse par voir le jour, et qu’il se concentrate davantage sur ces fameux dragons. Reste à savoir si le fait que Microsoft ait deposited the brand “Ender Dragon” a quelque chose à voir avec ce vieux project du papa de Minecraft ou non.