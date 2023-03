Figure the ribasso of the video game world: fatturati scesi a oltre 90 miliardi nel 2022

Attorno al settore ludico hanno semper orbitato cifre astronomiche di decine e decine di miliardi di dollari: enough to think, ad esempio, ai report sul possibile superamento dei 200 milliardi di dollari nel 2022 per il mercato di riferimento. Ma è stato così? A primo accito sembrerebbe say no; on the contrary, i guadagni sarebbero al ribasso.

Purlando di quantità di dollari ben lontani dagli standard economici dei communi individui, le ultime stime riportate dal noto portale Gamesindustry “denuncerebbero” una crescita al ribasso dell’intero settore. Rispetto alle stime di cui sopra, relative to the maggio dell’anno scorso, le approssimazioni sui reali proventi sono inferiori alla metà.

The latest rapport of Newzoo has revealed the spesa dei consumatori di tutto il mondo si attesterebbe sui 92.3 milliardi di dollari, constituting a conti fatti diminuzione pari to 2.2% rispectto all’anno precedent. Il dato si referisce ai soli acquisti di prodotti d’intrattenimento su PC e console. Eppure, the time in question is one that is sufficient to evincere a calo rispetto ai proventi del 2021.

In particular, the analysis of Newzoo reported the following data:

Fatturato di 92.3 miliardi di dollari per i giochi PC e console;

51.8 milliardi di dollari per i soli giochi su console;

38.2 billion dollars of proveni dai giochi digitali/fisici per PC, evidenziando un crescita dell’1.8%;

Giochi per PC via Browser: 2.3 milliardi di dollari, with a parity rate of 16.7%.

In a contest of general decrease by the intero sector, The first country occupying the market is America with 34%. To follow, once again, we will troviamo Asia with 33% and Europe with 26%. All in all, the data that is of interest is that of the importance of the State Units and of the Cina in the sector, with an effective percentage that is attested to at 48%. But, in the general analysis of the video game market of 2022, we should also have an account of the major interest of the publisher of the live service and the model of the abbonamento da sottoscrivere. Own by this, and reali guadagni del settore sarebbero in part sfalsati and, in virtue of such problematic, some representatives of the settore like Mat Piscatella have not affirmed that andrebbe rivisto il sistema di calcolo dei giochi venduti.