Foot en streaming : comment suivre France-Irlande en direct

Après leur écrasante victoire face aux Pays-Bas pour le premier match des éliminatoires de l’Euro 2024, la France enchaîne avec und déplacement en Irlande. Où suivre la rencontre prévue ce lundi 27 mars, at 20:45 ?

Quelques mois après avoir perdu la finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine de Lionel Messi, l’Equipe de France est de retour aux affaires avec un objectif important : se qualifier pour l’Euro 2024, prochaine grande compétition de football Organized from June 14th to July 14th, 2024 in Germany. Pour cela, les Bleus devront finish premier ou deuxièmes de leur groupe.

L’Équipe de France, emmenée par Kylian Mbappé, a ideal element of the cette campagne en disposing très facilement des Pays-Bas (4-0). Il leur faut désormais confirmer contre l’Irlande, sélection marquée par l’épisode de la main de Thierry Henry en 2009. Les deux dernières confrontations between les deux nations se sont soldées par une victoire des Bleus (en 2016 et en en 2018).

Would you consider the match between France and Ireland to be necessary for the elimination of the Euro 2024?

Kylian Mbappé face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 // Source : Capture YouTube TF1

Is it diffused between France and Ireland in streaming?

Où ? Ce deuxième match des Bleus dans le groupe B des qualifications pour l’Euro 2024 est à suivre sur la chaîne TF1. Bonne nouvelle : il n’y a pas besoin d’un subscription payant pour assister à une probable nouvelle demonstration de l’Équipe de France.

Quand ? Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 8:45 p.men direct de l’Aviva Stadium, located in Dublin.

Comment on access to TF1 for the match of the Equipe de France ?

TF1 est accessible gratuitement depuis :

You can also find the chain in the operator’s TV offers (Free, Orange, SFR…), also in that MyCanal.

Source sera la composition de la France pour affronter l’Irlande ?

Didier Deschamps devrait aligner le one suivant pour affronter les Pays-Bas : Maignan – Hernandez, Upamecano, Konaté, Koundé – Tchouaméni, Rabiot, Griezmann – Mbappé (cap), Coman, Kolo-Muani. On partirait donc sur la meme formule que face aux Pays-Bas, meme si Giroud pourrait être préféré à Coman.

La composition probable de l’Irlande : Kelleher – Omobamidele, N. Collin, D. O’Shea – Coleman (cap), Molumby, Browne, O’Dowda – Smallbone, Obafemi – E. Ferguson.

What is the classification of the Equipe de France in the elimination of the Euro 2024?

team Points Difference de buts 1.France 3 points +4 2. Grece 3 points +3 3. Ireland 0 points* 0 4.Gibraltar 0 points -3 5. Pays-Bas 0 points -4 *0 match joué

What is the calendar of the Equipe de France in the Qualifications for the Euro 2024?

France – Pays-Bas le 24 mars

Ireland – France le 27 mars

Gibraltar – France le 16 juin

France – Grèce le 19 juin

France – Irelande le 7 September

Pays-Bas – France le 13 octobre

France Gibraltar le 18 November

Grèce – France le 21 novembre

