GameCube- and Wii-emulator in Dolphin lansers for Steam

20 år etter at den ble tilgjengelig for første gang skal GameCube- og Wii-emulatoren Dolphin nå lanseres på Steam. Det avslørte skaperne selv med en oppføring i Valves nettbutikk.

Dolphin lar deg spille game spill fra de to Nintendo-consollene på PC, Mac og Linux. Planen er å slippe emulatoren i «early access» utpå våren, med blant annet muligheter for å øke oppløsning og bildefrekvens, bruke modifikasjoner, samt en rekke andre funksjoner.

– Vend tilbake til en æra med spill før inntoget av mikrotransaksjoner og opplev et variert bibliotek med tusenvis av spill som ble lansert for disse konsollene over en periode på over 15 år, skriver skaperne.

Mens emulatorer stort sett er lovlige er det langt strengere regler for distribuering og nedlasting av ROM-filer som brukes for å spille spillene. Teamet presiserer derfor at Dolphin ikke inkluderer noen spill, og at man må eie opprinnelig eksemplarer av spillene man ønsker å kjøre i emulatoren.

– (Dolphin) er kun et verktøy som lar deg kjøre kopier av spill som du har fått tak i på lovlig vis. Når du har overført spillene til et kompatibelt format, kan du kjøre dem directe i emulatoren.

Nintendo er kjent for å slå knallhardt ned på distribuering av ROM-filer og kommer nok til å følge nøye med nå som Dolphin prøver å nå ut til flere brukere.

