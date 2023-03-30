God of War: Ragnarok won the biggest prize at the BAFTA Games Awards 2023

God of War: Ragnarok won the biggest prize at the BAFTA Games Awards 2023

Leave a Comment / News / By / March 30, 2023
British Awards Organizers BAFTA proved прямую расляцию, в ходе которой объявили лауреатов этого года. And the first prize Game Awards 2023 dostalos God of War: Ragnarokона победила в шести номинациях.
Список номинанатов можно посмотреть в нашей предыдущей новости. А победителями в основных ноMINациях стали:

Игра года (выбор аудитории) —God of War: Ragnarok;
Игра года (выбор жюри) —Vampire Survivors;
Лучшая анимация —God of War: Ragnarok;
Лучшее художественное воплощение —Tunic;
Лучшая британская игра —RollerDrome;
Лучшая дебютная игра —Tunic;
Лучшая эволюционирующая игра —Final Fantasy XIV Online;
Лучшая игра для всей семьи —Kirby and the Forgotten Land;
Лучшая игра «вне развлечений» —Endling—Extinction is Forever;
Лучший геймдизайн —Vampire Survivors;
Luchshiy multiple player —Elden Ring;
Лучшая музыка —God of War: Ragnarok;
Лучший звук — God of War Ragnarok;
Лучшее повествование —Immortality;
Лучший оригинальный проект —Elden Ring;
Лучший актёр озвучки главной роли — Кристофер Джадж (Кратос в God of War: Ragnarok);
Лучший актёр озвучки роли второго плана — Лайя Делеон Хэйес (Ангрбода в God of War: Ragnarok);
Лучшие технические достижения —Horizon Forbidden West.

Помимо этого, особую премию за жизненные достижения получил легендарный японский геймдизайнер Сюхэй Ёсида. On участвовал в запуске первой PlayStation, возглавлял SIE Worldwide Studiosа теперь отвечает за поддержку независимых разрабочтиков.

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