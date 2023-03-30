God of War: Ragnarok won the biggest prize at the BAFTA Games Awards 2023

Игра года (выбор аудитории) —God of War: Ragnarok;
Игра года (выбор жюри) —Vampire Survivors;
Лучшая анимация —God of War: Ragnarok;
Лучшее художественное воплощение —Tunic;
Лучшая британская игра —RollerDrome;
Лучшая дебютная игра —Tunic;
Лучшая эволюционирующая игра —Final Fantasy XIV Online;
Лучшая игра для всей семьи —Kirby and the Forgotten Land;
Лучшая игра «вне развлечений» —Endling—Extinction is Forever;
Лучший геймдизайн —Vampire Survivors;
Luchshiy multiple player —Elden Ring;
Лучшая музыка —God of War: Ragnarok;
Лучший звук — God of War Ragnarok;
Лучшее повествование —Immortality;
Лучший оригинальный проект —Elden Ring;
Лучший актёр озвучки главной роли — Кристофер Джадж (Кратос в God of War: Ragnarok);
Лучший актёр озвучки роли второго плана — Лайя Делеон Хэйес (Ангрбода в God of War: Ragnarok);
Лучшие технические достижения —Horizon Forbidden West.
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