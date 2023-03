God of War: Ragnarok won the biggest prize at the BAFTA Games Awards 2023

BAFTA proved Game Awards 2023 dostalos God of War: Ragnarokона победила в шести номинациях. British Awards Organizersproved прямую расляцию , в ходе которой объявили лауреатов этого года. And the first prizedostalosона победила в шести номинациях.

Список номинанатов можно посмотреть в нашей предыдущей новости. А победителями в основных ноMINациях стали:

Игра года (выбор аудитории) —God of War: Ragnarok;

Игра года (выбор жюри) —Vampire Survivors;

Лучшая анимация —God of War: Ragnarok;

Лучшее художественное воплощение —Tunic;

Лучшая британская игра —RollerDrome;

Лучшая дебютная игра —Tunic;

Лучшая эволюционирующая игра —Final Fantasy XIV Online;

Лучшая игра для всей семьи —Kirby and the Forgotten Land;

Лучшая игра «вне развлечений» —Endling—Extinction is Forever;

Лучший геймдизайн —Vampire Survivors;

Luchshiy multiple player —Elden Ring;

Лучшая музыка —God of War: Ragnarok;

Лучший звук — God of War Ragnarok;

Лучшее повествование —Immortality;

Лучший оригинальный проект —Elden Ring;

Лучший актёр озвучки главной роли — Кристофер Джадж (Кратос в God of War: Ragnarok);

Лучший актёр озвучки роли второго плана — Лайя Делеон Хэйес (Ангрбода в God of War: Ragnarok);

Лучшие технические достижения —Horizon Forbidden West.

SIE Worldwide Studiosа теперь отвечает за поддержку независимых разрабочтиков. Помимо этого, особую премию за жизненные достижения получил легендарный японский геймдизайнер Сюхэй Ёсида . On участвовал в запуске первой PlayStation, возглавляла теперь отвечает за поддержку независимых разрабочтиков.