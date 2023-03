Gwyneth Paltrow inntok vitneboksen

50-åringen er saksøkt etter en skiulykke i Utah i 2016, hvor Terry Sanderson (76) hevder han ble påført varige skader etter at Paltrow krasjet inn i ham i en skibakke.

Sanderson hevder også at Paltrow skal ha dratt fra stedet uten å tilkalle medisinsk hjelp.

Paltrow mener på sin side at det var Sanderson som forårsaket ulykken. Hun har derfor saksøkt ham tilbake, skriver CNN.

– Jeg synes veldig synd på ham. Det virker som at han har hatt et vanskelig liv, men det var ikke jeg som forårsaket ulykken, sier Paltrow fra vitneboksen.

ORD MOT ORD: Terry Sanderson har gått til sak mot Gwyneth Paltrow, Han mener skuespilleren krasjet inn i ham i en skibakke i 2016. Photo: Rick Bowmer / Reuters



– Noe Fryktelig Galt

Klinisk nevropsykolog Alina K. Fong var den første til å vitne i retten fredag.

Hun har behandlet Sanderson i etterkant av skiulykken.

Ifølge nevropsykologen, har Sanderson forklart at han både har kognitive problemer, at han opplever økt tretthet, store humørsvingninger og sterk hodepine.

– Han slet med disse hjernerystelses-symptomene i nesten ett og et halvt år.

Sanderson skal ha fatt behandling av Fong siden mai 2017.

Også Sanderson sin datter, Polly Sanderson Grasham (49), vitnet i rettssaken.

Hun forteller at hun market store endringer i farens helse.

BLE REDD: Terry Sanderson sin datter Polly vitnet i retten fredag. Der forteller hun om hennes de ella egen opplevelse av farens helse Photo: Jeff Swinger / AP



– For det første var han ikke begeistret over noe, sier datteren.

Hun refererer til en hendelse hvor faren skal ha sittet alene i stuen, og at hun da nærmest forventet at det skulle renne slev ut av munnen hans.

– Det var første gang jeg skjønte det, for det var noe fryktelig galt.

Nekter

– Han traffic meg i ryggen. Det var akkurat det som skjedde, forklarer Gwyneth Paltrow til en av Sanderson sine forsvarere de ella da det var hennes tur de ella til å innta vitneboksen.

NEKTER: Skuespiller Gwyneth Paltrow har en helt annen forklaring om ulykken enn det som står i søksmålet mot henne. Her fra retten fredag ​​24. mars. Photo: Rick Bowmer/Reuters



Paltrow forteller at hun først trodde hun ble utsatt for et overgrep i skibakken.

– To ski kom mellom mine ski og en kropp presset seg mot meg. Det var en merkelig grynte-lyd. Hjernen min forsøkte å prosessere hva som skjedde, er det en spøk, er det noen som gjør noe perverst? sier skuespilleren.

Skuespillerne anklages for å ha dratt fra stedet uten å spørre om det gikk fint med Sanderson. I tillegg hevdes det at hun ikke har tiltalt medisinsk hjelp.

– Når du er et offer for en skikrasj, så tenker du ikke nødvendigvis på om det gikk fint med personen som utførte det, sier Paltrow.

Hun forteller dog at hun ble igjen på fjellet lenge nok til at hun så at Sanderson var på beina igjen.

Søksmål på én dollar

Paltrow synes det er urettferdig at Sanderson har gått til sak mot henne etter skiulykken. Soksmålet mot henne er på 300,000 usd.

Selv har skuespillerinnen anlagt søksmål mot Sanderson. Der hevder hun at det var Sanderson som krasjet inn i henne, og ikke motsatt.

Paltrow saksøker 76-åringer for én dollar. Hun forklarer at dette er symbolsk ment, ettersom erstatningen Paltrow mener hun egentlig burde hatt, er mye høyere.

Rettssaken mot Gwyneth Paltrow startet 21. mars. Den forventes å vare i rundt en uke.