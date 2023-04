The creators of Genshin Impact, and of those plus popular ones on iOS and Android, are returned with a new title. Après l’exploration en monde ouvert, place à la stratégie au tour par tour !

Les fans de Genshin Impact attendant ce jour avec impatience. Le 26 avril debarquera en effet Honkai: StarRaille nouveau jeu des creators de Genshin Impact. Developed by the studio chinois miHoYo et connecté au HoYoverse, ce titre va troquer le monde ouvert pour le jeu de rôle et de stratégie au tour par tour. Des éléments d’exploration resteront toutefois presented, tout comme des donjons mais le gameplay demandera surtout de réfléchir à ses prochains mouvements et de prendre la meilleure decision pour destabiliser l’adversaire.

Strategy tour par tour dans l’espace

Honkai: StarRail s’appuie sur les événements d’Honkai Impact 3rd (c’est en fait le quatrième opus de cette série), on y retrouvera West Yang qui voyage dans a universe parallel. L’histoire debute in l’Astral Express qui doit livrer des reliques au maître de la station spatiale Herta. Mais rien ne se passe comme prévu et c’est là que l’aventure commence…

Le joueur sera à la tête d’une équipe de quatre compagnons dont la mission sera de découvrir la vérité sur le “cancer de all les mondes”. schemer ! Le potential du jeu a un petit côté FireEmblemnotamment l’aspect graphique qui n’est pas sans évoquer le dernier volet de la saga de Nintendo. Honkai: StarRail sera donc available le 26 April sur PC et les mobile platforms, mais also sur PS4 et PS5 plus tard dans l’année.

Le jeu a connu plusieurs phases de beta-test : la première fin à la fin du mois d’octobre 2021, la seconde entre mai et juin 2022, et la troisième en février dernier. Pour miHoYo, il s’agit de s’assurer que tous les éléments sont bien place car évidemment, Honkai: StarRail It is free-to-play with the gachas for money (presence of the loot box for finding objects and additional persons).

Le studio est évidemment connu pour Genshin Impact, available for toutes les plateformes depuis 2020. Le jeu en monde ouvert est particulièrement apprécié des joueurs (notamment mobiles) pour son excellente réalisation et ses mecanismes de combat. En revanche, la monétisation du titre a été critiquée tout comme certains aspects comme la censorship de nombreux mots qui déplaisent au parti communiste chinois, ou encore une certaine tendance au white washing. The problems of security ont également fait la une de l’actualité.

Pour le Ho Yoverse, mieux vaut que Honkai: StarRail évite tous ces soucis au lancement, ce qui explique aussi la longueur et le nombre de tests en beta. Rendez-vous le mois prochain pour all savoir…