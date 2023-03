Il particular del Commissario Ricciardi sfuggito a motti spectatori: la relazione amorosa con Enrica finisce prima di iniziare?

La seconda stagione del Commissario Ricciardi was atthesissima in TV da so many affezionati. Ad inchiodare i telespectatori non solo i casi da risolvere avvincenti, ma soprattutto la vita privata di Luigi Alfredo Ricciardi. D’altronde sul fronte sentimentale il our protagonist lives vicente davvero travagliate. L’ultima puntata andata in onda ha fatto fare dei passi in avanti verso l’amata Enrica, eppure c’è stato qualcosa che lascerebbe portend an unpredictable success. Ecco il piccolo dettaglio che pochi fan hanno notato e cosa annuncia: nuove carte in tavola potrebbero far fare dei passi indietro all’agognata coppia.

La seconda puntata della seconda stagione del Commissario Ricciardi, character of Maurizio De Giovanni, has inchiodato allo schermo più di 3 milioni e mezzo di spettatori, secondo i comunicati Rai. Undoubtedly it is one of the most popular televisivi appuntamenti, sebbene in the medesima serata vi sia also the next Big Fratello VIP with his surprise.

I colpi di scene but certainly non mancano neanche nella Rai series che continues to have col fiato sospeso, soprattutto with gli affair of heart of the protagonist. So much is true that some have not noticed a detail che potrebbe fare shipwreck le speranze finora covate for the grand finale of stagione.

Concerns the individual of the Commissioner Ricciardi sfuggito to many spectators

No presence can restart the loneliness di Ricciardi dovuta alla condanna di vedere i morti in violent way in the last parrot attimo. A lot that leads him to challenge the idea of ​​a marriage for timore di trasmettere his own sad genetic eredità ai possible figli. Eppure dalla sua finestra de el osserva with profunda tenerezza Enrica, la sua dolce dirimpettaia de ella, che love di nacostoricambiato altrettanto furtively.

I tried variously to join and two young men were expired in the vuoto, also because of the comparsa di Manfred, spasimante di Enrica. Eppure, finally, verse il finale della puntata vediamo Ricciardi andare da Enrica to communicate goffamente il voler stare con lei. It’s arrived tanto sperato lieto fine per i due innamorati? an attimo dopo i fascisti portano via Ricciardi accusing him say omosessualita. Look at this new one intoppoworries but also someone else presence che comincia a suonare già troppo insignificant.

Thing is success that has alarmed and fan

A contendersi il tenebroso commissario finora sono state Enrica e la seducente Livia, che has seen fail and his attempts to accaprarselo. Dopo l’umpteenth rifiuto forse è arrivato per lei il momento di gettare la spugna…

Ed Ecco who enters the scene a new female character, the Countess Bianca di Roccaspina, più di una simple comparsa. Il particular del Commissario Ricciardi sfuggito a motti spettatori è il commissary’s dream, che fa capire il suo roolo non marginale. Egli sogna di ballare with the mother, with Enrica and finally with Bianca. A scene that has created suspense and has fatto imaginare a substitution in the heart of Ricciardi.

D’altronde la contessa has già showed hers esteem Ricciardi verse. While this last one, he only has the distance, if he is lasciato I will walk to a certain confidence chiamandola by name. Ora poi che il marito è in jail, ella la ella si può considerare una donna libera a tutti gli effetti. She will be able to present a via di mezzo tra la schiva Enrica e l’intraprentente Livia. In effect tra lei e Ricciardi si è già created a leave me particular. The rapporto parrot will surely continue and he will not know each other, he whispers that he will not go through things with Enrica.