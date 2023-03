iPhone 15: will you attend the rapid recharge? On a bonne et a mauvaise nouvelle

D’apres un faisceau de fuites, Apple profiterait de the arrival of the USB-Cet de l’abandon du port Lightning, pour proposer a recharge plus rapide sur les iPhone 15. Pour memoire, les iPhone 14/ 14 Plus ne dépassent pas les 20 W. De leur côté, les iPhone 14 Pro/ 14 Pro Max peuvent grimper jusqu’à 27 W. Il faut à little before a demi-heure pour récupérer 50% d’autonomie.

Dans ce domaine, the iPhone ont été largement Distances from the Android smartphones. Certain references are offered in effect and a recharge is required if the large amount of the 100W is exceeded. This is the case with Redmi Note 12 Explorer Edition de Xiaomi, which offers a recharge of 210 W, so it is a complete charge in nine minutes.

A nouveau rapport de Ming-Chi Kuo, celebre analyste specialisé, corrobore les rumeurs. Selon Lui, Apple Devrait Effectivement Proposer une recharge plus rapide on the iPhone 15. The information provider is not precise enough to allow the enterprise to be poured into everyone. Imagine the apple rattraper brusquement tout son retard in passing to a recharge of 65 W or 100 W. Nous tablerons plutôt sur a amélioration modérée.

Pas de chargeur MFI ? Pas de recharge rapidly

Par contre, Ming-Chi Kuo affirme qu’Apple va réserver la recharge plus rapide aux chargeurs estampillés MFi (Made for iPhone). If you use a USB-C charger that is not certified, you will have the privilege of recharging the iPhone 15 quickly.

« Je crois qu’Apple optimisera les performances de charge rapide des chargeurs certifiés MFi pour l’iPhone 15 »explicitly Kuo, prudent, in a billet published on the medium.

Les utilisateurs qui n’ont pas encore investi dans a chargeur compatible devront impérativement repasser a la caisse. En effet, Apple ne fournira pas le chargeur necessaire à la recharge rapidly aux acheteurs. Depuis 2020, le groupe californian ne glisse plus d’adaptateur secteur dans la boîte, évoquant des préoccupations écologiques.

Les chargeurs certifiés sont systématiquement plus chers que les chargeurs tiers. For example, the charger USB-C 20 W d’Apple, destiné aux iPad, is proposed at 25 euros on the Apple Store français. On y trouve also an adaptateur section 35 W at a price of 65 euros. A titre de comparaison, Amazon sells a pléthore de chargers 20 W tiers sous les 15 euros. Malgré un prix plus élevé, on peut s’attendre à ce que de nombreux utilisateurs se précipitent verse les chargeurs officiels Vendus par Apple pour profiteer de la recharge rapidly.

Le futur carton des chargers et des cables Apple

Le passage à l’USB-C devrait also convaincre de nombreux users, uniquement pourvus d’adaptateurs USB-A, d’investir dans a new accessory, estime l’analyste financier. Ming-Chi Kuo s’attend à ce que la brand commercialise jusqu’à 240 millions de charges USB-C 20 W en 2023, in a boom of 40% and on. D’apres Kuo, “The future uses of the iPhone 15 for attaching the charger plus a USB-C charger” pour répondre à leurs besoins.

Ce n’est pas tout. Les acheteurs d’iPhone 15 devront également se munir d’and cable USB-C certifié MFi pour atteindre la vitesse de recharge maximum. Vous ne pourrez pas utiliser un cable non certifié, meme si vous avez acheté un chargeur officiel, pour une recharge rapidly. C’est moins problem dans la mesure où Apple continue to offer gratuitement un cable de recharge dans la box de ses iPhone. If you don’t have a cable USB-C MFi officially in the case of the iPhone 15, it’s the case in the cell of the iPhone 14.

Note that the chargers and the USB-C cables are not compatible with the iPhone 15. Vous pourrez recharger the battery without problems, mais la vitesse de la recharge sera bridée. Pour profiter au maximum des fonctionnalités de l’iPhone, le client, qui aura déjà déboursé plus de 1000 euros, sera invite à se payer un new charger… sauf s’il en possède déjà un pour son iPad.

Pour rappel, Apple launches the iPhone 15 in the morning of September 2023. There’s a surprise, the game consists of an iPhone 15, an iPhone 15 Plus, an iPhone 15 Pro and an iPhone 15 Pro Max, potentially upgraded Ultra.

