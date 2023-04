Les Parisiens voted for the interdiction of electric scooters in free service

La mairie de Paris organized a referendum ce dimanche 2 avril pour determiner le future des trottinettes en libre-service. Les habitants de la capitale ont massivement vote pour l’interdiction.

« Pour ou contre les scooters in free service in Paris ? » C’était the question à laquelle les Parisiens et les Parisiennes ont répondu le 2 April 2023 dans le cadre d’un référendum organized par la ville. Et la réponse est claire : before 90% of the votes on the vote for the interpretation of the scooter.

Anne Hidalgo, la maire de Paris, s’était engaged à respecter le résultat du vote, l’interdiction des trottinettes devrait donc bien avoir lieu. Elle n’aura pendant pas lieu immédiatement, Mais au 1er September 2023, date de fin du contract que la mairie a passé avec les opérateurs.

Les trottinettes électriques en libre-service vont être interdites à Paris // Source : Unsplash / Jonas Jacobsson

Les trottinettes électriques en libre service from t être interdites à Paris

Les trottinettes en libre-service fromt donc disparaître des rues parisiennes très bientôt, au grand dam des opérateurs. Lime, Dott et Tier, qui gèrent ensemble près de 15,000 scooters dans la capitale, avaient pourtant misé sur plusieurs campagnes de communications pour éviter ce résultat. Les operators available tout d’abord offer des “minutes de ride” aux utilisateurs en amont du vote. A manoeuvre qui avait été critiquée, et qui avait été décrite par David Belliard, l’adjoint au maiar en charge de la mobilité, comme de l’achat de votes.

The session before the vote, the operators on the organization of a communication campaign on TikTok. Avec l’aide de plusieurs influenceurs, les operators ont voulu mettre en avant les avantages des trottinettes, parlant meme d’une « catastrophe » si la mairie les interdisait. Les deux operations n’ont pas suffi.

Paris n’est pas la première ville à interdire les trottinettes électriques en libre service. Montélimar a interdit ces vehicles de son centre-ville en December 2022, et Nice, Toulouse et Villeurbanne ne les ont jamais autorisés à s’implanter. En Espagne, en 2018, Barcelone a proscrit entièrement les scooters électriques en libre-service, et seules sont autorisées celles à usage personnel.

