Miami Open Results

friday

At Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Purse: $8,800,000

Surface: Hardcourt outdoor

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Friday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 64

Andrey Rublev (6), Russia, def. Jeffrey John Wolf, United States, 7-6 (3), 6-4.

Denis Shapovalov (24), Canada, def. Guido Pella, Argentina, 6-3, 3-6, 6-3.

Emil Ruusuvuori, Finland, def. Roberto Bautista Agut (22), Spain, 6-4, 7-6 (5).

Jannik Sinner (10), Italy, def. Laslo Djere, Serbia, 6-4, 6-2.

Diego Schwartzman (31), Argentina, def. Yibing Wu, China, 7-6 (1), 6-1.

Taylor Fritz (9), United States, def. Emilio Nava, United States, 6-4, 6-1.

Tommy Paul (16), United States, def. Marc-Andrea Huesler, Switzerland, 5-7, 6-3, 6-4.

Botic Van de Zandschulp (26), Netherlands, def. Alexei Popyrin, Australia, 4-6, 7-6(4), 6-2.

Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Facundo Bagnis, Argentina, 6-0, 6-2.

Miomir Kecmanovic (29), Serbia, def. Ugo Humbert, France, 6-4, 6-7(5), 7-6(3).

Grigor Dimitrov (21), Bulgaria, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 4-6, 7-6(5), 6-4.

Alejandro Davidovich Fokina (20), Spain, def. Brandon Nakashima, United States, 6-4, 7-6 (5).

Dusan Lajovic, Serbia, def. Maxime Cressy (30), United States, 6-4, 7-6 (2).

Casper Ruud (3), Norway, def. Ilya Ivashka, Belarus, 6-2, 6-3.

Holger Rune (7), Denmark, def. Marton Fucsovics, Hungary, 6-3, 7-5.

Women’s Singles

Round of 64

Karolina Pliskova (17), Czech Republic, def. Wang Xinyu, China, 6-2, 6-4.

Karolina Muchova, Czech Republic, def. Zhu Lin (32), China, 6-4, 6-2.

Ekaterina Alexandrova (18), Russia, def. Taylor Townsend, United States, 6-3, 5-7, 6-4.

Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Veronika Kudermetova (11), Russia, 6-4, 6-2.

Varvara Gracheva, Russia, def. Ons Jabeur (4), Tunisia, 6-2, 6-2.

Barbora Krejcikova (16), Czech Republic, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-3, 6-2.

Bianca Andreescu, Canada, def. Maria Sakkari (7), Greece, 5-7, 6-3, 6-4.

Marie Bouzkova (31), Czech Republic, def. Anna Blinkova, Russia, 3-6, 6-4, 6-3.

Madison Keys (19), United States, def. Robin Montgomery, United States, 6-4, 6-4.

Sofia Kenin, United States, def. Anhelina Kalinina (28), Ukraine, 6-3, 6-4.

Sorana Cirstea, Romania, def. Caroline Garcia (5), France, 6-2, 6-3.

Petra Kvitova (15), Czech Republic, def. Linda Noskova, Czech Republic, 6-3, 6-0.

Donna Vekic (22), Croatia, def. Madison Brengle, United States, 4-6, 6-4, 6-3.

Belinda Bencic (9), Switzerland, def. Leylah Annie Fernandez, Canada, 6-1, 6-1.

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Shelby Rogers, United States, 6-4, 6-3.

Magdalena French, Poland, def. Erika Andreeva, Russia, 4-6, 6-1, 6-1.

Men’s Doubles

Round of 32

Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (1), Britain, def. Jason Kubler and Rinky Hijikata, Australia, 6-1, 6-2.

Robin Haase and Matwe Middelkoop, Netherlands, def. Tomas Martin Etcheverry and Sebastian Baez, Argentina, 6-3, 6-3.

David Vega Hernandez, Spain, and Rafael Matos, Brazil, def. Bernabe Zapata Miralles and Jaume Munar, Spain, 6-2, 7-6 (3).

Nicolas Mahut, France, and Austin Krajicek, United States, def. Nikola Mektic and Mate Pavic (3), Croatia, 6-3, 6-7 (6), 10-7.

Women’s Doubles

Round of 32

Storm Hunter, Australia, and Elise Mertens (6), Belgium, def. Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato, Japan, 6-3, 7-6 (1).

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (3), Latvia, def. Danielle Collins and Peyton Stearns, United States, 3-6, 6-1, 10-8.

Jessica Pegula and Coco Gauff (2), United States, def. Linda Fruhvirtova and Brenda Fruhvirtova, Czech Republic, 6-3, 4-6, 10-4.

Irina-Camelia Begu, Romania, and Anhelina Kalinina, Ukraine, def. Shuko Aoyama and Ena Shibahara, Japan, 3-6, 6-1, 10-6.