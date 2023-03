Mystiske fotspor vekker oppsikt

En kvinne fra Bamble, som ønsker å være anonymous, og hennes mann kom kjørende hjem da de så noe rart ved huset sitt.

– Jeg har aldri sett et slikt dyr, sier kvinnen til TV 2.

Det var Varden som først omtalte saken.

Rund og lysegrå

To uker senere dukket dyret opp på plenen deres igjen mens kvinnen satt på trappen.

– Dyret så merkelig ut. Jeg tenkte: “Hva er det?”

Hun forklarer at det så ut som en feit hund. Den var rund som en kule, og så litt ut som en vaskebjørn. Pelsen var lysegrå.

– Den forsvant like fort som den kom, forteller hun.

Kvinnen har sett flere dyr i området, blant annet grevling, men er sikker på at det ikke var det hun så denne gangen.

Dagen etterpå gikk Bamble-kvinnen ut på plenen for å ta bilder av fotsporene med fire tær, som hun senere delte på Facebook.

Nå tror hun at det kan være snakk om en mårhund som har lusket i området.

MÅRHUND: Kvinnen tror det kan ha vært en mårhund som lusket i hagen. Design dyrene befinner seg vanligvis nord i Norge. Photo: Steen Agger/Ritzau Scanpix



Ikke vanlig i Sør-Norge

In mårhund, også kjent som vaskebjørnhund, lever i områder med mye skog. Ifølge Store norske leksikon ble den første mårhunden observert i Finnmark i 1938, men den er ikke så vanlig i Norge.

Mårhunden er uønsket i Norge, og det er lov å jakte på den året rundt.

Torstein Dahl, som er leder for viltnemnda i Bamble, sier til Varden at det kan ha vært en grevling. Han utelukker likevel ikke muligheten for at det kan ha vært en mårhund – selv om de ikke er vanlige i den sørlige delen av Norge.

FIRE TÆR: Det ukjente dyret etterlot flere fotspor, som viser tydelig at dyret har fire tær. Photo: Private



– For et par år siden fikk vi inn tre forskjellige meldinger om at det var observert mårhund her. Folk driver med mye rart. Det kan ha vært at noen har hatt den i fangenskap og sluppet den løs, sier Dahl til lokalavisa.

Dahl tror fotsporene kan komme fra et annet dyr, ettersom mårhunden befinner seg i nord, og at det vil være unaturlig at den har kommet til Bamble.

Viltnemnda setter likevel pris på alle tipsene de får. Dahl understreker at mårhunden ikke er farlig for mennesker.

Dahl har ikke besvart TV 2s henvendelse.