Netflix : Ce film coreen exclusif va-t-il enterrer John Wick ?

Envie d’un thriller qui a du murderer façon John Wick ? Kill Boksoon semble séduire les subscriptions Netflix.

Depuis quelques jours, le long-métrage sud-coreen Kill Boksoon est available on the plateforme Netflix. Le thriller survitaminé met en scene l’actrice populaire Jeon Do Yeon qui incarne une mère célibataire mais aussi l’un des assassins les plus meurtriers du monde qui compte à son actif un joli taux de réussite de 100% sur ses contrats. It was said that it was mise à l’épreuve lorsqu’elle est impliquée dans an incident d’une nouvelle envergure. C’est realized and screened by Byun Sung-hyun (Kingmaker, Sans pitié) and the casting including également Sol Kyung Gu, an acteur dejà aperçu in the thriller south-core Yaksha: Ruthless Operations. Comptez also sur les présences de Esom (Taxi Driver), Koo Kyo Hwan (Romeo) or encore Kim Shi Ah (The Silent Sea).

Côté pro, c’est une tueuse à gages réputée. Côté perso, une mère célibataire dépassée. You don’t have to face any problems, you’ll have to fill out an adolescent’s history – Allociné

Pour l’heure, le film jouit d’une belle popularité et figure 6ème des tendances du catalog Netflix en France. Note à ce propos qu’au cinéma dans la même veine, vous pouvez également opter pour John Wick : Chapter 4, a new chapter fraîchement sorti et au cours duquel le Baba Yaga poursuit sa quête de vengeance et s’attaque directement à la Grande Table .

Un thriller très bien reçu

Entre John Wick et Kill Bill, le film semble avoir beaucoup plus aux Etats-Unis ; “Les meilleurs moments de Kill Boksoon surviennent lorsque le film s’éloigne de l’action brutale et s’investit dans l’arc émotionnel de ses acteurs prometteurs” écrit The Verge quand The Guardian semble partager un avis assez similaire : “The scénariste-réalisateur Byun Sung-hyun, un young réalisateur, manie les sequences d’action avec brio, mais il réussit encore mieux à mettre en lumière les relations complexes, parfois tendues, notamment celle between Bok-soon et Jae-yeong, more and fille“. You côté de chez Télérama en revanche, on semble bien moins convaincus : “Ce thriller d’action sud-coreen sur une mère tueuse à gages lorgne clairement verse “Kill Bill”. Certaines bastons sont convaincantes, mais le drame intime de l’héroïne est plus mièvre que celui de la “Kiddo” de Tarantino.”