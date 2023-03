Promo Xbox : avec ce prix, les gamers vont se battre pour avoir cette manette

Élu manette préférée des gamers, Xbox sait y faire pour séduire son public. La manette Xbox Series, conçue pour console et PC a su faire parler d’elle. Et pour le coup, Amazon propose un très bon prix pour ce modèle, ce qui est assez rare pour être souligné.

The manette préférée des gamers de retour à un price très aggressive chez Amazon

Xbox a su se faire une place dans le milieu des manettes. Depuis l’arrivée de la Xbox 360, la fameuse manette a la croix verte a su séduire tous les gamers. En effect, the particularity of the Xbox model, c’est bien sur leur entière compatibilité avec les jeux sur PC. Il n’en fallait pas plus pour que Microsoft continue dans cette lignée avec la fameuse manette de Xbox Series, qui a arbore un design quasi-parfait, autant pour les jeux consoles que PC.

If you want to know more about it, Amazon proposes the sleeve of the Xbox Series (compatible PC) for between €47.99 and €59.99.

En all, a small economy of 12€, and it is very rare on the Xbox baisse le prix de leurs précieuses manettes. C’est le moment !

Petite precision: These colors are Blue Shock, Electric Volt and Carbon Black are not available at the price.

La manette Xbox Series : ideal on PC and on console

La manette de Xbox Series fait partie de la digne line des controllers Xbox. Plus light, plus ergonomic, plus agreeable to touch, ce modelle cherche la perfection.

All the design of the manette Xbox a été modernisé afin de s’adapter aux paumes de all les joueurs. Désormais, les manettes are textured with a matière anti-dérapante, et des gâchettes plus courbées afin d’accueillir parfaitement vos doigts.

Les sticks asymétriques sont légèrement plus petits que sur les anciens models, mais beaucoup plus creuses pour y poser vos pouces. Bien sûr, les sticks sont dotés d’une texture anti-derapante, an accident est si vite arrivé…

La manette fonctionne avec des piles (fournies), mais rien ne vous empêche d’acheter une batterie pour la suite.

Les boutons ABYX et le D-Pad cliquent légèrement à l’appui afin d’avoir un bon retour sonore. Et en parlant de boutons, vous remarquerez sans doute que la manette est dotée du bouton de partage afin de publier vos contenus directement via votre Xbox Series. On PC, the button Xbox vous service à afficher l’interface Xbox Game Bar afin d’obtenir des information techniques sur your application en cours.

