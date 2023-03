PS Plus : Voici les jeux du mois de mars

Sony devoile la list des jeux qui seront offers aux subscriptions PlayStation Plus pour le mois de mars. Des pépites arrivent !

En mars, les fidèles joueurs PlayStation auront droit à quelques surprises de taille. Sony partage la list des jeux qui seront ajoutés aux 3 catalogs du PS Plus et bien que l’on retrouve quelques blockbusters, les subscriptions auront aussi droit à une sortie de jeu indé day one. Voici la list complete des jeux offers en ce mois de mars 2023.

PS Plus Essential : des armes, des cubes et de la coop

Comme d’habitude, et après un mois de fevrier exceptionnel, les joueurs qui ont opté pour la première formule du PS Plus ont droit à 3 jeux. Le premier est Battlefield 2042, le dernier fleuron d’EA. Dans ce shooter qui rompt beaucoup de traditions avec ses prédécesseurs, vous embarquez pour a monde futuriste, toujours en guerre, mais cette fois-ci à cause d’une catastrophe environnementale. So point further back in his gunplay and ses maps à grande échelle peuplée par l’IA.

Le second jeu est Code Veinun title issu de la dark fantasy qu’il est possible de jouer en coopération avec a machine ou un ami bien réel. Le but est d’affuter vos techniques de combat mais also de perfectionner vos arms pour venir à about de vos ennemis maléfiques.

Enfin, les subscriptions pourront profiter de Minecraft Dungeons, the cubic RPG of the franchise. Fort d’un succès international, le jeu est un point d’entrée ideal dans l’univers si vaste et creatif de Minecraft. C’est l’occasion ou jamais d’y plonger à l’approche de la sortie de Minecraft Legends, en avril prochain. Tous ces jeux sont available au téléchargement jusqu’au 3 avril.

Comment obtenir ces jeux ?

Pour rappel, le PlayStation Plus Essential is a service d’abonnement proposed by Sony on ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux téléchargeables gratuitement, souvent au nombre de trois ou quatre, et vous permet de jouer en ligne sur les jeux multijoueur. The base subscription is available at a price of €8.99 per month, €24.99 per trimester or €59.99 per day.

The Extra formulas (400 PS4/PS5 cards) or Premium (700 PS/PS2/PS3/PS4/PS5 cards, streaming on PC, free of charge) are available for a price of €13.99 per month / €39.99 € per trimestre / €99.99 per an extra formule or €16.99 per mois / €49.99 per trimestre / €119.99 per an pour la formule Premium. Si vous ne savez toujours pas laquelle choisir, référez vous à notre guide complet.

PS Plus Extra and Premium : AAA and pépites indés au program

Pour les subscriptions ayant investi davantage de leur argent, le mois de mars est loin d’être décevant. In effect, Sony shows a list of spectacular games for retrospective on PS4 and PS5, but also other classics are not available in Jamaica. La surprise du mois c’est tout de meme Tchiaavailable dès le jour de sa sortiemais also de nombreux jeux à gros budgets, dont certains très récents.

Jeux PS4 & PS5

Dragon Ball Z: Kakarot

Final Fantasy Type-0 HD

Ghostwire Tokyo

Haven

Immortals Fenyx Rising

Life Is Strange 2

Life Is Strange: True Colors

Neo: The World Ends With You

rage 2

Street Fighter V Champion Edition

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Untitled Goose Game

Jeux classiques

Ape Academy 2 | PS1

Ridge Racer Type 4 | PS1

Siphon Filter: Dark Mirror | psp

Tandis que les fans d’aventure pure et dure se tourneront verse la collection Unchartedceux qui preferred une narration vraiment prenante pourront discovered non pas un mais deux opus de la franchise Life Is Strange, connue pour ses choix remplis de conséquences. On the other hand, the plaisir de voir Ghostwire Tokyo dans cette list, next to an après sa sortie. Du reste, les abonnés ne devraient pas avoir à s’ennuyer durant les prochaines semaines. Tout ceci arrive des le 21 mars prochain.