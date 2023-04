Rapporter om turister i skredutsatte fjell: – Fortvilende

Troms politidistrikt melder søndag at skikjørere har utløst nok et skred i Nordreisa kommune, denne gangen på Vardfjellet ved Bakkeby.

– Redningsmann på stedet var i kontakt med noen skikjørere som sa det var de som utløste raset. Ingen ble tatt, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Karl-Erik Thomassen til TV 2.

RAPPORTER: Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen (Sp) forteller at flere ikke har fulgt oppfordringen om å unngå skredfarlig terreng på søndag.. Photo: Ole Thomas Halvorsen / TV 2



– Status er at jeg får rapporter fra Lyngen om at det er en meget stor mengde turister som beveger seg opp i fjellet nå, og til dels i skredutsatte områder, sier ordføreren til NTB.

– Mange utenlandske turister

– Det er fortvilende, sier operasjonsleder Thomassen om at folk fortsatt går i skredutsatt terreng.

Deter for tiden store snøskredfare i store deler av Nord-Norge. I løpet av helgen har fire personer omkommet i skredulykker i Troms.

– Problemet er at det er mange utenlandske turister og de er vanskelig å nå ut til for oss, sier operasjonslederen.

FARLIG: Godt vær gjør fjellende innbydende på verst tenkelige tidspunkt. Photo: Ole Thomas Halvorsen/TV 2



– Det er vanskelig å si om de trosser faregradene, eller om de ikke har fått det med seg, men oppfordringa er hvertfall å holde seg unna skredfarlige områder.

Kommunedirektøren i Tromsø Kommune, Stig Tore Johnsen er også bekymret.

– Det er alltid de første godværsdagene etter slike snøskred som er de mest risikable og det er da det skjer flest ulykker, sier Johnsen til NTB søndag.

Se video: Lyngenordføreren har en klar oppfordring

Støre: – Skal se på rutinene

– Med flere skred og fire omkomne fikk vi en tragisk inngang på påskeuka. Tankene mine går først og fremst til de pårørende og etterlatte, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2 søndag.

Han seier at varsling er viktig, og understreker at kommunene har mulighet til å sende ut varsler om farer lokalt.

– Samtidig skal vi se på rutinene for varsler slik at disse er tydelige og virker for alle, lover han.

Løfter kommer etter at ordfører Dan-Håvard Johansen lørdag etterlyste en tydelig nasjonal norm i intervju med TV 2.

SKREDSESONG: Statsminister Jonas Gahr Støre deltok da Røde Kors åpnet påskeberedskapen fredag. Photo: Ole Berg-Rusten/NTB



– Og så vil jeg rette en stor takk til alle frivillige, hjelpemannskaper og lokale myndigheter som gjør en uvurderlig innsats i redningsarbeidet, fortsetter Støre.

Statsministeren påpeker at det fremdeles er betydelig skredfare i flere deler av landet, og oppfordrer befolkningen til å følge med på snøskredvarslingen via varsom.no.

– Det er svært viktig at alle følger råd fra myndigheter og hjelpekorps om å ikke ta seg ut til områder med farevarsel, sier statsminister Støre.

Justismisteren: – Gjør ekstra inntrykk

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier at snøskredene i Troms gjør sterkt inntrykk på henne. Søndag besøker hun områdene.

– Det er en fryktelig sad inngang på påsken. Vi vet jo at Norge er et flott land som mange har lyst til å oppleve til fjells i påsken, men at det kommer med en risiko, sier hun.

At vi allerede fredagen før påskeuken har startet, har mistet fire liv, det er veldig sad, fortsetter Mehl.

REISTE NORDOVER: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og ordfører i Lyngen Dan Håvard Johnsen søndag. Photo: Terje Pedersen/NTB



Fredag ​​omkom fire personer i tre ulike skredulykker i Troms. To av dem bodde på et gårdsbruk på Reinøya som ble skylt på sjøen.

– To av dem som omkom var hjemme da det skjedde. Det gjør ekstra sterkt inntrykk, sier justisministeren.