Samsung Galaxy : ces 18 products not ready to go to Android 14 (no One UI 6.0)

Les meilleures choses ont une fin et les mises à jour majeures d’Android also. Penchons-nous sur les smartphones Samsung Galaxy qui, also popular soient-ils, ne recevront ni Android 14 ni One UI 6.0.

Samsung a beau être le meilleur élève parmi les constructeurs Android concernant les mises à jour, le géant coreen finit tout de même par laisser de côté certains de ses smartphones. C’est le cas de ces 18 models qui n’auront pas le droit à la future version de l’OS.

Le support logiciel selon Samsung

Dans notre dossier consacré au suivi des mises à jour logiciel d’Android, nous soulignons les efforts de Samsung en la matière. Et pour cause, avec quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mise à jour de sécurité sur certains appareils, la marque fait la course en tête, avec une bonne longueur d’avance sur pas mal de concurrents.

A policy of misery is essential to profit from these smartphones and tablets of the highest quality and certain models in the environment of the game. Ainsi, all the Galaxy S21, S21 FE and all the products produced in the range “Galaxy S” are allowed to be made in the current day of the OS. The best case for the Galaxy A33, Galaxy A53 and Galaxy A73.

De manière generale, les appareils les plus récents et onereux sont les premiers à être mis à jour. Suivent les other smartphones and tablets qui demanded à leurs utilisateurs un little plus de patience. Car support étendu ne veut pas toujours dire rapide. Samsung en est conscient et souhaite se rapprocher de Google pour être réactif sur ce point.

The appareils qui ne receipt pas Android 14 and One UI 6.0

Les smartphones and tablets listées ci-dessous recevront en revanche encore les correctifs de sécurité pendant un certain temps (cela dependent en partie de leur date de commercialisation). If you don’t have an apparel pas dans cette liste, you can run a version plus ancienne qu’Android 13, you can’t receive it without a plus Android 14.

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Pour l’heure, Samsung n’a pas encore précisé quand serait deployed One UI 6.0 based on Android 14, mais la manière dont Android 13 a été deployed peut donner quelques indications à ce sujet. Ainsi, on peut s’attendre à voir arriver la dernière version de l’OS d’ici à la fin de l’année 2023.

Come toujours, Samsung privilégiera its smartphones haut de gamme, en la presence of the Galaxy S23, 23+ and S23 Ultra. You can do this by assisting with the presentation and commercialization of the Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Les deux pliants de la marque devraient sortir sous Android 13 et One UI 5.1.1, avant de passer à Android 14 et One UI 6.0 quelques mois plus tard.

Si the additional part of the smartphone from the proposed automatic les dernières mises à jour, les plus impatients peuvent suivre notre tutoriel pour être certains de toujours profiter de la dernière version d’Android available.

