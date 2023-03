The “Smash Bros” de Warner is parti with your argent

Depuis son launching in 2022, le jeu free-to-play Multiversus a fait son chemin dans le milieu vidéoludique. Pourtant, le jeu ne sera plus accessible pendant and long moment.

Dans 3 mois, vous ne pourrez plus jouer à multiversus. C’est en tout cas l’announcement faite par Warner Bros. Games et Player First le 27 mars 2023. Les joueurs et joueuses ont jusqu’au 25 juin 2023 pour continuer d’expérimenter la beta ouverte du jeu, sortie en juillet 2022. You côté de ceux qui ont mis de l’argent dans le jeu, la pilule pourrait être encore plus dure à avaler.

Pour acheter de nouveaux personnages ou costumes, il fallait utiliser des Gleamium, monnaie virtual du jeu. Or, it isn’t worth paying for: the fallait débourser between 4.99 € and 49.99 € pour les obtenir. Et Selon le communiqué partage sur le site de MultiVersus« aucun remboursement n’est possible suite à la fermeture de la beta ouverte ». En clair, the argent dépensé dans le jeu ne pourra pas être récupéré.

Pourtant, cet arrêt n’a pas de raison économique. Depuis sa sortie in 2022, multiversus est devenu très popular, en particulier sur Steam. In a genre similar to the series Super Smash Bros de Nintendo, the offer of combats insolite between the personnages appartenant à la Warner, de Batman à Sccoby-Doo, en passant par Tom et Jerry. A format that is enormous plus aux joueurs, convaincu par le free-to-play et le crossplay, qui permet, par example, à a joueur PC de jouer avec a user of PS4 or de Xbox.

Wonder Woman, ready to face Sammy // Source : MultiVersus

Néanmoins, les adeptes de MultiVersus it is also rapid enough to plaint you manque de mise à jour et d’ajouts de nouveaux personnages. kotaku a d’ailleurs constaté une baisse conséquente de la popularity du jeu sur PC le mois dernier, ce qui a probablement été remarqué par Warner et Player First. La preuve : l’éditeur et le developer semblent vouloir améliorer le jeu pour son lancement officiel, prévu pour 2024.

Un returned in 2024, normally

C’est dans cette optic que l’accès à MultiVersus va être grandement limité pour permettre aux developers de retravailler le jeu, comme l’explique Tony Huynh, co-fondateur de Player First : « La beta ouverte de MultiVersus a été une opportunité d’apprentissage importante et un tremplin verse la prochaine phase du jeu. Il ya encore beaucoup de travail à faire, et nous avons une vision plus claire des points sur lesquels nous devons nous concentrer, en particulier sur l’arrivée régulière de nouveaux personnages, de cartes et de modes pour offer plus de façons de profiter du jeu.»

De plus, le communiqué indique par ailleurs que le système de progression va être retravaillé, tout comme le crossplay, qui permet une meilleure connection peu importe la plateforme. Pour autant, ces annonces semblent semer le doute chez les internautes, qui se demandent si le jeu va vraiment revenir en 2024, comme le promptent les développeurs.

Les costumes alternatives payés par le joueur seront-ils presented si le jeu revient ? // source : MultiVersus

Une incertitude qui ne fait qu’augmenter les demands de remboursement, meme si Warner explique que « la progression et le contenu gagné ou acheté seront transférés », vers la nouvelle version de MultiVersusqui est donc prévue pour le debut d’année 2024.

