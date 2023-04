À quelques semaines de la presentation d’iOS 17 et iPadOS 17 at the WWDC 2023, Apple pourrait ne pas proposer ses dernières mises à jour logicielles sur certains iPhone et iPad jugés trop anciens.

Three iPhone and two iPads are serious concerns for the non-price charge of iOS 17 and iPadOS 17. Des appareils qui ont été commercialisés between November 2015 and November 2017, mais pour lesquels Apple devrait continuer de proposer des mises à jour de sécurité, sans pour autant deployer des nouveautés logicielles.

Les appareils alimentés par l’Apple A11 or anterieurs seraient concernés

iOS 17 and iPad OS 17 abandonneraient ainsi the price en charge of the iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad Pro de première generation (9.7 and 12.9 pouces), mais also de l’iPad de 5e generation. C’est du moins ce qu’affirme une source qui a fait ses preuves, mais qui a depuis efface son message. Appareils qui ont between six et huit ans et qui ont jusque-là reçu les dernières versions of the OS mobiles d’Apple, don’t iOS 16 launched in 2022.

The end of the year, c’est iOS 16 qui n’était plus pris en charge de certains appareils comme les iPhone 6s, 6s Plus, les iPhone 7, 7 Plus, the iPhone SE de première generation and the iPod Touch de 7e generation. Mais Apple ne délaisse pas complètement ces anciens appareils pour autant. Comme iOS 15, qui a reçu plusieurs mises à jour de sécurité l’année dernière, iOS 16 devrait also profiter de nouveaux correctifs. En debut d’année, l’entreprise a meme mis à jour le vénérable iPhone 5S.

Si cette nouvelle rumeur se révèle exacte, iOS 17 et iPadOS 17 seraient incompatibles avec les appareils alimentés par la puce A11 Bionic, ou des SoC plus anciens, à two exceptions près: l’iPad de sixieme génération alimenté par la puce A10 Fusion et l iPad Pro deuxième generation (in 10.5 and 12.9 pouces) equipped with the A10X Fusion. Effectively, the ensemble of the iPhone and iPad equipped with the A5 and A11 devices must be touched by a jailbreak that must be applied to a faille in the logic bootrom, impossible to correct by Apple.

For les “anciens” appareils qui recevront iOS 17 et iPadOS 17, il n’est pas impossible qu’Apple limite certaines fonctionnalités. Ce fut par example le cas avec la fonction “Live text” qui n’est pas en charge sur les iPhone XS, XR or les versions antérieures des téléphones de la marque qui ont pourtant bien reçu iOS 16. Même constat pour “Stage Manager” qui n’était pas available sur all les iPad.

La fin des services Apple sur certain versions logiciels

Selon les informations d’une other source sérieuse, les services d’Apple, à l’exception d’iCloud, cesseront de fonctionner sur certaines versions plus anciennes d’iOS, macOS, watchOS et tvOS à partir du début du mois de mai. Ainsi, les utilisateurs ne pourront plus accéder aux services de l’entreprise si leurs appareils tournent sur ces versions des logiciels :

iOS 11 to iOS 11.2.6

macOS 10.13 to macOS 10.13.3

watchOS 4 to watchOS 4.2.3

tvOS 11 to tvOS 11.2.6

A note internal chez Apple précise que les utilisateurs pourraient recevoir a notification push les inviting à mettre à jour leurs appareils verse a version logicielle plus récente. Sure page de son supportApple annonçait déjà le mois dernier :

« Certaines anciennes versions de logiciels ne prendront plus en charge les services Apple tels que l’App Store, Siri et Maps (…) Mettez à jour votre logiciel ver la dernière version available pour continuer à utiliser ces services. »

A decision pour laquelle Apple n’a pas donné d’explications, mais qui devrait toucher un petit nombre d’utilisateurs qui ont des appareils tournant sur ces anciennes versions logicielles, publiées entre fin 2027 et début 2018.

