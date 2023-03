Tuto TV 4k : comment mettre fin au bridage de la connection de your Android TV ?

The quasi-totalité of the téléviseurs vendus en France sont des TV 4K, et ces TV 4K sont toutes des SmartTV, ou télés connectées dans la Langue de Molière. Savez-vous que les téléviseurs équipés du système d’exploitation Android TV ont bien souvent droit à une connection internet bridée ? Voici comment contourner ce problem.

A TV can be connected to a system of exploitation, like a controller or a smartphone. Google étant surpuissant, énormément de TV 4K tournent sous système d’exploitation : Android TV (on the retrouve chez Philips, Sony or TCL notamment). In use, Android TV a 2 grand benefits :

C’est un system d’exploitation ergonomic.

Et surtout, the OS de Google s’avère être le plus complete du marché ! À peu près toutes les applications dont vous pouvez avoir besoin sont accessible en un coup de télécommande.

Ces avantages viennent avec unconvenient sur de très nombreux modèles: la carte réseau qui limite le debit Internet dans le cadre d’une connection filaire.

It is common to confirm that it is passed by a cable Ethernet RJ-45 permet d’obtenir un debit plus rapide et plus stable que celui résultant d’une connection Wi-Fi. Cette affirmation est vraie la plupart du temps (elle le sera pour votre PC ou votre PS5 par exemple), mais elle ne se verifie pas dans 100% des cas. The preuve : on a téléviseur tournant sous Android TV, il est parfois préférable de profite d’une connection en Wi-Fi 6 qu’en Ethernet.

Il est important de nuancer notre propos : Certain téléviseurs haut de gamme ont droit à une meilleure carte réseau, toutes les Android TV ne se valent pas. Ceci étant dit, si vous avez une Android TV un peu vieille ou payée entre 300€ et 600€, vous pouvez disposer de la plus rapide des connexions du marché et du plus premium des cables Ethernet, votre débit a de très fortes chances d’ être limité.

If you want to assure that your model is of concern for the problem of the limitation of the debit, you must install the SpeedTest application. Pour les persons qui n’auraient pas envie de télécharger une new app, sachez qu’il est également possible de tester votre debit directement in the application Netflix.

Rendez-vous dans le menu à gauche de l’écran.

Selectionnez “Obtenir de l’aide”.

Cliquez sur “Verification du réseau”.

Que vous choisissiez de passer par Netflix or an application entièrement dédiee au test de your connection, le résultat final sera identique. You must state that you have the ability to debit between your Wi-Fi and Ethernet connections.

There are 2 solutions to the problem. La premiere consiste à tout simplement éviter de passer par un cable Ethernet… privilégiez la connection sans fil ! If you have a subscription and you have access to additional Wi-Fi connections from Marche, you will have a problem plus a debit without an additional cable.

The deuxième solution est de passer par un adaptateur. If your TV is connected, you can be sure that the USB-A port is available. A small dongle USB versus Ethernet à moins de 20€ on Amazon pourra très bien replacer votre connectique bridée.

Enfin, note tout de meme que la plupart des personnes n’ont pas besoin de débits monstrueux. Mis à part quelques cas d’usages assez précis comme le cloud gaming ou le streaming d’un Blu-ray 4K non compressé, environ 15 or 20 Mbps sufficient. If the usage of your téléviseur is limited to Amazon Prime, Disney+, Twitch or encore Netflix 4K, you don’t have to be sure that you have a débrider of your téléviseur.