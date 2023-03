Utpekt leiemorder: – Skulle bare knekke beina hans

Den tidligere straffedømte 27-åringen nekter for at drapet var planlagt og hevder det heller ikke var planen å bruke skytevåpen.

– Det var det aldri noen plan om å skyte han. Det kom aldri fra hans (medtiltalte, journ. anm.) munn. Han ville skade han og at jeg skulle knekke beina på han, sier 27-åringen i sin frie forklaring.

Påtalemyndigheten mener at den medtiltalte 32-åringen bestilte drapet på Bård Lanes, og at motivet for handlingen er en årelang konflikt mellom de to.

I snart to år har den 27 år gamle skytteren nektet å gå i avhør med politiet.

DRAPSOFFER: Bård Lanes (tv) ble drept i april i 2021. Her avbildet med sin bror. Photo: Private



Tiltalte har omfattende straffehistorikk og er tidligere dømt for blant annet likskjending, vold og narkotikalovbrudd.

– Skulle bygge on click

Statsadvokat Andreas Christiansen har åpnet for å kreve forvaringsstraff for den 27 år gamle skytteren.

– I saw skulle bygge in klikk, in gjeng med folk som er ordentlig. Ordentlig innenfor de rammene vi setter i det miljøet, sier han i retten.

27-åringen er fra vestlandet og har ingen sterke forbindelser til Tønsberg. Han forteller at han reiste på besøk til den medtiltalte 32-åringen i ukene før drapet, som skjedde den 20. april 2021.

I forbindelse med opprettelse av denne gjengen kom det opp i miljøet at de hadde et problem med en konkret person som 27-åringen ikke kjente til fra før.

AVBILDET: Statsadvokaten mener at dette billet viser 27-åringen på parkeringsplassen der Bård Lanes (33) ble drept. Photo: Politiet



– Hva var formålet med den klikken?

– Å ha god stemning og bra folk rundt sec. Det er veldig mye dårlige folk i den typen miljøer, svarer han på aktors spørsmål.

27-åringen forteller at han tilbød 32-åringen å utføre “en tjeneste” knyttet til 32-åringens konflikt med Lanes.

– Jeg tilbød en tjeneste hvis jeg fikk en tjeneste til gjengjeld. Jeg tilbød meg å løse det for ham. Han ville at jeg skulle knekke beina hans de él.

– In tjeneste

Videre hevder vestlendingen at dette var noe han skulle utføre alene, men at den tredje av de tiltalte skulle stille med en bil og kjøre han til togstasjonen i Tønsberg etter «tjenesten».

– Skulle du få betaling?

– Ingen betaling. Det var kun in tjeneste. Jeg kunne for eksempel få hjelp med å male huset mitt tilbake, svarer 27-åringen.

– Er det en vennetjeneste å knekke beina til en person?

– In tjeneste, vile jeg si.

Han forteller at han har valgt å erkjenne drapet nå, fordi han har fått god tid til å tenke og reflektere over ting. 27-åringen benyttet også anledningen til å beklage overfor Bård Lanes´ etterlatte.

TØNSBERG: Bård Lanes ble drept på en parkeringsplass i dette industriområdet på Kilen i Tønsberg. Photo: Frode Sunde / TV 2



Han sier at han prøvde å skyte Lanes i bena, og at han har nektet straffskyld fordi han har hatt dårlig samvittighet overfor de medtiltalte.

– Jeg vil ikke at det at jeg treffer feil går utover de andre. At jeg har med mitt eget våpen, og at jeg bærer det på meg, er også på meg, sier han og fortsetter:

– Det at han døde angår ingen av de andre. Det var aldri snakk om det. Det var et uhell. Jeg trodde ikke jeg traff han og fant ikke ut av det før det kom på nyhetene.

De tre medtiltalte i saken nekter alle straffskyld for drapet.

