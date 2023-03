Vi lodder ut fersk spillmus fra HyperX

I samarbeid med HyperX lodder vi ut en helt fersk spillmus. HyperX Pulsfire Haste II slippes først i april, men allerede nå i mars kjører vi en konkurranse der én vinner får et eksemplar av den trådete variantan.

Alt du trenger å gjøre for å være med i trekningen, er å svare riktig på spørsmålet nedenfor. Saw stenger konkurransen og trekker at vinner torsdag 23. mars.

Neste Generasjon Pulsfire Haste

HyperX Pulsfire Haste II-spillmus. HyperX

HyperX Pulsfire Haste II er en oppgradering av Pulsefire Haste-musen, som kommer med en rekke forbedringer. Musen skal fortsatt være svært lett, selv om designen går bort fra forgjengerens hullete skall. I tillegg kommer den bade som trådet og trådløs samtidig ved lansering.

Den trådete variantan veier kun 53 gram – noe som er 6 gram mindre enn forgjengeren. Den vil også ha en «polling rate» på 8000 Hz, samt en HyperX 26K-sensor som har en følsomhet på 26 000 dpi.

I likhet med annet utstyr fra HyperX vil man kunne tilpasse spillmusa med Ngenuity-programvaren – her kan man justere alt fra dpi og knappeoppsett, til RGB-belysning og sensorytelse.