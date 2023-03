Villainous: l’amatissimo gioco da tavolo con i cattivi Disney discount of 22%! | Pop culture

Siamo abituati a vivere le magiche fiabe Disney nei panni dei buoni, ma cosa accadrebbe se invece i cattivi fossimo noi? Be seven curious to discover it, insieme ai vostri amici, villainous è il gioco da tavolo perfetto per voi! Il suo prezzo di vendita It’s €45.79, ma oggi potete trovarlo in offer your Amazon to request € 35.90, with a discount of 22%! Naturally, il gioco is completely in Italian.

Ravensburger has created a game for 2-4 games perfect for 10 years in their che vi permette di scegliere quale villain impersonare fra 6 celeberrimi cattivi Disney: Captain Uncino, il Principe Giovanni, Jafar, Ursula, Maleficent and Regina di Cuori. Potete guardare e riguardare i film che li vedono come protagonisti su Disney Plus.

Ogni villain ha la sua plancia di giocodue mazzi di carte (the 6 Carte Cattivo and the 6 Carte Fato), which defines the dream unique abilityan objective legato alla sua storia, a guide and a beautiful red pedina that represents him.

Ogni giocatore deve scegliere quale utilizzare tra le propie Cattive Card nella parte bassa della plancia, apartenenti al villain scelto, su cui va spostata la pedina. Enjoying him Carte Fatoinvece, è possibile ostacolare gli avversarYo! Grazie a questi elementi potrete dare vita a scontri epici fra i reami di 6 dei villain più temuti dei regni Disney. Divertitevi a mettervi alla prova nel ruolo del cattivo!

Insomma, se seven amanti dei grandi classici Disney e volete giocare nei panni di questi famigerati villain, vi invitiamo ad acquistare villainous prima che si esaurisca, consulting the Amazon page dedicated to all’offerta.

Inoltre, first of all I will complete your purchase, I warmly suggest that you write to us here too. channel Telegram dedicati alle offertewith specific channels dedicated to: offer, Hardware & Technology and Abbigliamento e Sport. Good shopping!

Follow and always inform about your best offers!