Avec Midjourney 5, l’IA Reussit enfin les mains

La new version de Midjourney, l’IA qui permet de générer n’importe quelle image, est arrivée. Et les améliorations par rapport à la version 4 sont bluffantes.

Depuis plusieurs mois, le monde semble tourner autour de l’IA. Que ce soit avec ChatGPT ou VALL-E, les intelligences artificiales se developed en continu ces derniers mois. Un constat qui vaut also pour Midjourney. Ce program permet de general des images a partir de mots clés. Ensuite, c’est l’IA qui finit le travail en se “nourrissant” d’autres images sur le web ou fournies directement par des humains, pour produire des oeuvres à partir de ces références.

Mais Midjourney n’est pas encore parfait. The program is developed pas à pas, et sa dernière version est arrivée le 16 mars 2023. Dans sa cinquième version, Midjourney génère des images nettement plus photoréalistes. C’est particulièrement vrai au level des yeux et des mains, ce qui n’est pas une information négligeable.

C’était l’un des gros points faibles des versions précédentes, qui donnaient parfois des images loin de ce qui était attendu. Les mains de quatre ou six doigts, qui souvent flippantes, ont donc laissé la place à des mains plus proche de la realité.

Des mains bien plus realized avec Midjourney // Source : Midjourney V5/Numerama

Midjourney 5 days also in precision grace to sa compréhension plus pointue des demandes. L’IA semble comprendre plus de mots que dans ses versions précédentes, ce qui permet la generation d’images plus proche de ce que vous souhaiteriez. À noter que le champ lexical des styles artistiques a aussi été élargi, ce qui permettra de passer d’images réalistes à d’autres plus cartoon par exemple.

Les utilisateurs de Midjourney s’en donnent à cœur joie

Si cette nouvelle version est très récente, ça n’a pas empêché ses utilisateurs de partager déjà leurs nouvelles images sur les réseaux sociaux. Et les avis vont pour la plupart dans le meme sens. Certains ont souligné les progresses importants réalisés par Midjourney, dont la première beta est ouverte depuis juillet 2022.

Et depuis ses debuts, l’IA a fait d’énorme progress sur les visages, avec des rendus de plus en plus réalistes. La graphiste Julie W. Designqui a pris l’habitude de partager bon nombre de ces creations Midjourney sur Twitter, affirme même que « le jeu de lumière et la texture de la peau semblent presque illégaux », tant il parait réel.

Même les aliments paraissent plus vrais que jamais. On sentirait presque l’odeur de ce poulet tandoori à travers l’écran…

#midjourneyv5 I am still playing with midjourney v5. I wanted a chicken leg tandoori, but it gave me a whole chicken. Prompt in old. Localized food items it’s still got some scope for improvement. Product photography is going to be different in future. pic.twitter.com/B4pboarMtN — Vysakh R Nambiar (@vysakh25) March 17, 2023

Pour tenter l’expérience de votre côté, on vous dit juste ici comment faire.

