ChatGPT a new rival : Claude

anthropo, a start-up Americaine specialized in artificial intelligence, vient de lever le voile sur Claude, an alternative to desormais celebre ChatGPT. The chatbot is capable of responding to questions, coder, resuming of documents and, plus largement, converser with son interlocutor and imitant un être humain.

De ce côté-là, Claude est très similaire à ChatGPT. The interface developed by Anthropic represents d’ailleurs les mêmes éléments que celle d’OpenAI, with a champion de texte, a space pour les réponses, et des boutons permettant de réagir à celles-ci.

Les atouts de Claude

D’après Anthropic, le chatbot, presented as an assistant “Useful, honnête and inoffensive”, se distinguished néanmoins de son illustre concurrent. Citant les témoignages de “Ses Premiers Clients”la firme de San Francisco assure que Claude est “Beaucoup moins susceptible de produce des nuisible responses”. Il serait également « plus facile de converser » avec l’IA.

La solution d’Anthropic se veut also plus easily adjustable. En clair, l’interlocuteur n’aurait pas besoin d’imaginer des requêtes complexes ou alambiquées pour pousser les réponses de Claude in a direction bien précise.

« Claude Peut également prendre en compte des directives sur la personnalité, le ton et le comportement »Ajoute Anthropic.

En fonction des besoins, la personnalité de Claude est susceptible de changer. From the même manière, Microsoft Bing permet d’juster manualment the personnalité de Prometheus, le chatbot basé sur ChatGPT, à l’aide d’un simple bouton. Chez Anthropic, ces adjustments s’annoncent plutôt automatiques. Comme ChatGPT, Claude n’a pas access à Internet. L’intelligence artificielle a été entraînée à l’aide d’un ensemble de données limitées dans le temps. Contrairement à Bing, il not pas faire of research on line à la place de l’internaute sur des sujets d’actualité.

Sans surprise, Anthropic a pris de précautions pour éviter les dérives du modellecome “Les sorties sexistes, racistes and toxics”. Comme son rival, il est programé pour refuser « d’aider un être humain à se livrer à des activités illégales ou contraires à l’éthique ». Ces garde-fous ont été contournés par certains testeurs durant la phase de test, grace à des requêtes bien calibrées. An internaute explique avoir convaincu l’IA de lui expliquer comment produire de la methamphetamine.

.@AnthropicAI‘s “Claude” is susceptible to the same base64 jailbreak as chatGPT. I’m very unclear why this works at all (originally reported here: https://t.co/j2cKAlEBQ0) pic.twitter.com/RwLuKniwiW — Dan Elton (@moreisdifferent) January 8, 2023

Comme l’admet Anthropic, Claude n’est pas encore parfait. L’IA est toujours susceptible de raconter n’importe quoi, comme tous les models linguistiques au monde. Pendant la phase de test, le robot conversationnel a par example évoqué des produits chimiques qui n’existent pas. De plus, Claude serait Moins bon en programming et en mathématiques que ChatGPT. On se souviendra pourtant que le chatbot d’OpenAI n’était déjà pas un as du calcul.

Claude est deja chez DuckDuckGo, Notion et Quora

Dans son communiqué, the start-up précise avoir testé Claude pendant plusieurs mois avec l’aide de ses partenaires. Parmi ceux-ci, on trouve des sociétés réputées comme Notion, Quora or encore DuckDuckGo. The engine of research is the best appuyé on the innovations d’Anthropic for developers DuckAssist. Cette functionnalité fournit un résumé destiné à répondre en quelques lignes à la question de l’internaute. Pour mettre au point cet outil, basé sur les information de Wikipédia, DuckDuckGo s’est également appuyé sur le modèle linguistique derrière ChatGPT.

On retrouve also les innovations derrière Claude au be de Notion AIl’assistant to l’écriture destiné to aider les professionnels dans leuurs activités, et dans Poe, le robot conversationnel de Quora. Ce chatbot s’appuie à la fois sur le model de langage GPT et celui mis au point par Anthropic. Par le biais d’une application mobile ou d’un navigator, les internautes peuvent converser avec Poe, de la même manière qu’avec ChatGPT.

Today we are launching Poe subscriptions, which will provide paying users with access to bots based on two powerful new language models: GPT-4 from OpenAI and Claude+ from Anthropic. pic.twitter.com/xyGzo8QSF5 — Adam D’Angelo (@adamdangelo) March 14, 2023

Deux versions de l’IA

Sur base de ces experiments, Anthropic met à disposition deux versions de son IA : Claude, « A model of high performance at the point of technology »and Claude Instant, « a version plus légère, moins chère et beaucoup plus rapide ».

Contrairement à ChatGPT, Claude n’est pas available par le bias d’une interface grand public. Il n’est pas possible de converser avec le robot sur le site d’Anthropic. L’IA est uniquement proposed aux companies via an API. On peut donc s’attendre à ce que Claude se retrouve rapidement intégré dans de nombreux produits grand public. Les sociétés interestées sont invited à rejoin a list d’attente.

L’appui de Google

Fondée en 2021 by Daniela and Dario Amodei, deux anciens d’OpenAI, the start-up Anthropic s’est rapidement launched in the conception d’une intelligence artificial analogue à ChatGPT. Dans cette optique, elle a séduit une kyrielle d’investisseurs phares du secteur de la tech.

Pour mettre au point Claude, Anthropic a notamment pu profiter du outside of Google. The basis for the research and the result is an investment of 400 million dollars in the company, negotiable in the failure to participate at 10%. En échange de cet investment, Anthropic a adopted les services de Google Cloud en tant que supplier de cloud privilégié. Tout en investissant dans les researches d’Anthropic, Google a mis au point sa propre alternative à ChatGPT, Bard. En multipliant les initiatives, the groupe de Mountain View cherche à reprendre the tête de la course à l’IA.

Fort de l’intérêt affiché par Google, Anthropic a récemment levé 300 million de dollars supplementaires, portant sa valorisation totale à 4.1 billion de dollars. The start-up seeks desormais to profit from the revolution de l’IA pour dégager des benéfices.

