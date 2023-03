Code Summoners War Chronicles : the list des coupons du mois de mars 2023

Sorti depuis quelques jours, Summoners War affole les compteurs. En effet, nombreux sont les joueurs à se laisser tenter par ce nouveau jeu de Com2uS. Pour remercier ceux qui répondent present, les developers ont mis en place un système de codes.

Avant de nous interester plus en details aux différents codes actifs en ce moment sur Summoners War Chronicles, la première étape, c’est all simplement de voir comment les activer sur votre compte. Hey there, sachez qu’il ya deux different methods.

La première et clairement la plus simple, c’est de vous rendre à cette address officielle. Une fois que vous êtes là, il vous suffit de vous identifier à l’aide de your compte CS. Entrez simplement le code et choisissez de valider le coupon for recevoir les récompenses.

The other method consisted of being rendre en jeu pour entrer directement le code. Click on the icon of the advertisement and choose the option of permanent rental and coupon. Validez et vous devriez là encore recevoir les récompenses en quelques minutes.

Les codes du mois de mars

Pour son modèle économique, Summoners War Chornicles a fait le choix du free to play. Cependant comme d’autres jeux de ce style, les developers récompensent les joueurs au fur et à mesure des semaines via des récompenses gratuites obtenables via ces fameux codes.

Sachez que suivant les serveurs de jeu, les codes ne seront pas forcément les memes. De plus, quand ils sont dévoilés, ils ont une durée de vie qui peut être parfois assez courte. Si cela peut être indiqué. Il se peut also que ce ne soit pas le casne tardez donc pas trop à les activer.

Précisons le quand meme, meme si cela parait logique, ces codes ne peuvent être utilisés qu’une fois par compte. Nous vous proposons de retrouver l’ensemble de ceux qui sont actifs en ce moment, ainsi que les récompenses liées, ci-dessous.

5STARMONS : 4 Arcenmons 5 étoiles and 1 Diablemon 5 étoiles

HNYEAR2023 (jusqu’au 13 avril 2023) : 2023 Souffle de vie

Summoners0309 : 10 vélins inconnus, 1 vélin de chaque attribut (feu, vent et eau)

MonsterUPUP : 100 Elixirs d’XP normal, 80 essences de magic ; 40 essences d’attribute (feu, vent et eau)

MonsterUPUP2 : 30 Elixirs d’XP premium, 100 Souffle de vie and 1 anemone d’attribute eau, feu et vent.

WATCHANDPLAY: 2 Diablemons 4 étoiles

88SUPERMAN : 7 vélins mystiques, 70 élixirs d’XP normal, 70,000 pieces d’or, 9 arcenmons 3 étoiles and 3 arcenmons 4 étoiles