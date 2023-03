Friends, because Megan has not returned to see Gianmarco after the elimination: the reason is revealed

Saturday, March 18, is the top scorer of the Serale di Amici and Megan is the first runner-up eliminated. But perché her a fine puntata she has not found Gianmarco potuto, concurrent with which she has a relationship of the month? The motive is revealed poche ore fa.

Dopo the puntata cousin of the Serale di Amici di Maria De Filippi Le commande, i punti di vista e le critiche sono tante e diverse tra parrot. Le opinioni degli affezionati al talente have not invaded all the official social pages of the transmission and all the pages dedicated to the program.

Ci sono state due eliminazioni che hanno covolto la ballerina megan and the singer NDG. Per multi telespettatori sono state eliminazioni giuste, per altri naturally no.

Ma c’è stato un episodio en particular che ha scatenato la curiosità di che segue Amici, porché Megan no voluto vedere Gianmarco dopo l’eliminazione? A tanti è sombrato strano che i due non abbiano avuto modo di vedersi.

loose in the daytime Monday March 20 at 4:10 p.m. is all clear. Infatti, the production has mandated in onda i momenti immediately following the elimination of the ballerina and poi il retorno in casetta di Gianmarco. Vediamo eat sono andate sew it.

Amici, ecco perché Megan has not voluto vedere Gianmarco dopo l’eliminazione: cosa dice il biglietto che gli ha lasciato

Due to the esibizioni della ballerina diciassettenne, who has been in trust with the singer Cricca for rimanere in the show, i giudici have decided to eliminate her. Le telecamere l’hanno seguita dietro le quinte e la ragazza si è recata nella casetta per prendere tutte su sewe de ella.

In flight, he has captured a foglio di carta and He sent a message to his Gianmarco che nel frattempo piangeva in studio. Tra di loro nessun abbraccio e nessun incontro. But what has Megan written in the biglietto? She has started così: “I love you, I look forward to you that spacchi tutto”.

Poi continues with the reason why he has not wanted to see it: “non ho tempo per scrivere ma non ho avuto il coraggio di guardati negli occhi”. Il messaggio si concluding with the voglia di vederlo “an iena his quel box“and a very sweet”I sound with you”.

Probably, according to the regulations, the cousin eliminated from the serata will not be able to salute the other concurrent in casetta, but must abandon the program prima della fine della puntata. Ad ogni modo, Megan has voluto scappare il prime possibile, forse per non Farsi sopraffare dalle emozioni de ella.

How will the story between Megan and Gianmarco be ahead of the program?

C’è chi ha dubbi sul fatto che questa storia possa continuare al di fuori di Amici. Megan has had a study bag, she is preparing to fly to New York for at least five weeks. Inoltre, non è stato tutto rose e fiori tra loro, ma una relazione piena di tira e molla.

The intervention of Maria De Filippi, has saved the story a turn. Ma la conduttrice non sarà con loro al di fuori del talente. What will happen? Per il momento i due si sono reciprocally reciprocated a great sentiment.