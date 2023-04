In the strange places on PlayStation Store on PS5, it was possible for them to have a good day

Sony Interactive Entertainment PS Store na playstation 5 теги для доступности. This version is for PS5, and for PS4. начала указывать на страницах игр вnaтеги для доступности. This version is for PS5, and for PS4.

С помощью этих тегов можно легко проверить наличие той или иной настройки для доступности в любом проекте. This is priced at 50 tickets in six categories, the following categories:

Visual concepts of dostupnosti — naprimer, bolea chtkiy tekst, alternativnye tsveta and zvukovye podskazki;

настройки звука — наprimer, регуляторы громкости и альтернативные подсказки;

nastroyka subtitrov — naprimer, vybor razmera subtitrov;

настройка управления — наprimer, переназначение кнопок, выбор чувствительности и не только;

параметры игрового процесса — например, выбор уровня сложности и пропуск головоломок;

настройка для общения онлайн — наprimer, транскрипция текстового или голосового чата и не только.

Теги для доступности будут добавляться в PS Store postépenno. This is the case, which is where I am and the following example: Days Gone, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, remaster “Человека-паука”, “Человек-паук: Майлз Моралес”, Ratchet & Clank: Rift Apart and returnable.