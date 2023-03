News culture John Wick 4: Keanu Reeves returns to cinema in a 5th film! Veritable suite or simple spin off ?

S’il était indissociable du rôle de Neo dans Matrix, celui de John Wick colle désormais à la peau de l’actor canadien Keanu Reeves, tel le smoking noir que porte Baba Yaga dans la franchise. Si on le recroisera dans le spin-off Ballerina, il nous tarde de savoir ce que la society Lionsgate a en tête pour les années à venir. D’après l’une des products, on pourrait être bientôt fixé ! Et encore, ce n’est peut-être pas la seule surprise que les équipes ont en réserve…

John Wick 4 and Ballerina ready to meet a raclée aux other films du box-office

Voilà presqu’une semaine que Keanu Reeves a repris son role de John Wick pour le plus grand plaisir des fans de l’actor et des aficionados de longs-métrages menés tambour battant. Si vous n’êtes pas familier avec la franchise mais que ce quatrième volet vous fait de l’œil, il ya moyen de rattraper très vite ce vilain retard — la saga date de 2014, tout de meme ! — avant de vous poser confortablement pendant près de 3 hours dans une salle obscure. Volet après volet, les équipes et les actors se son surpassés pour repousser les limits du spectacle, quitte à s’inspirer d’un celebre jeu vidéo pour créer des scenes marquantes.

Avec ce quatrième volet, Lionsgate rebate les cartes pour la suite de la branche principale. En attendant d’avoir an idea lumineuse for the faire perdurer, the company de production dégaine le joker du spin-off. initial ballerinace long-métrage sera un moyen habile de densifier le lore autour de John Wick en nous partageantcertificates, le parcours de Rooneyune danseuse aux capacités létales qui tentera d’assouvir sa vengeance, Mais également en distillant de précieuses information on the origins of Baba Yaga, le surnom porté par l’ancien tueur à gages incarné par Keanu Reeves. Néanmoins, comme l’a dévoilé le site colliders, le clap de fin n’est pas près de retentir pour la franchise et ses dérivés !

L’univers de John Wick accueillerait jusqu’à 3 projects inédits, une annonce est proche !

Pour l’acteur canadien Keanu Reeves, on est pas près de raccrocher le smoking, ni d’arrêter les cascades et les scenes d’action. Bon, les prochaines ne demanderont peut-être pas autant de temps que cette scene du récent voletmais Keanu Reeves devrait rester autant impliqué. En all cas, c’est le plus grand souhait du patron de Lionsgate, et il ya plus d’une idée pour y parvenir ! D’ores et déjà, il est confirmé que l’actor reviendra pour un cinquième film puisqu’il vient récemment de garantir sa présence dans ballerinaaux côtés de l’actrice Ana de Armas (Blonde, 007 Mourir peut attendre, …). Dans les coulisses, on réfléchit déjà à l’apres comme l’a évoqué la productrice Erica Lee.

Il ya an autre film que nous developed and je pense que nous l’annoccerons d’ici un mois ou deux. Ensuite, j’espère qu’il y aura Ballerina 2, John Wick 5 et beaucoup d’other choses. On est en train de developer de nombreux projects et nous longuement discussions avec all un tas de scénaristes, et la management de la marque et de l’univers Wick est ma priorité absolute.

L’univers John Wick n’a pas fini de nous impressionner. Chez Lionsgate, on veut all faire pour capitaliser sur ce fleuron du film d’action en multipliant les projects. Ainsi, l’un d’entre eux sera prochainement officialisé et l’on ambitionne déjà, au be de la société de production, de donner vie à un cinquième volet de John Wick et a une suite de ballerina ! À n’en pas douter, les fans vont accueillir cette nouvelle avec le sourire, et ils seront d’autant plus enjoués lorsqu’ils auront la confirmation que Keanu Reeves est toujours partant pour un sixième opus, et peut-être même un septième volet !