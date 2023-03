News jeu L’avenir de Suicide Squad incertain ? New information on the developers of the Batman Arkham saga

À force d’announce les reports à répétition de Suicide Squad: Kill the Justice League, les joueurs du monde entier pensaient que c’était pour le mieux. Malheureusement, me après tant de mois de development, ces derniers sont restés de marbre face à son gameplay. Pire, ils s’en sont donnés à cœur joie sur les réseaux sociaux: une grogne qui est remontée jusqu’aux oreilles de Rocksteady. Après ses récentes declarations, Jason Schreier a apporté de nouvelles données sur le potentiel nouveau report.

Suicide Squad : Kill the Justice League, and accueil glacial digne de Mr. Freeze

À la surprise generale, le 23 février dernier, PlayStation et Sony tenaient un événement State of Play où il était question de faire la promotion du catalog PSVR 2 mais, surtout, d’un jeu next-gen qui comptait parmi les titres les plus alléchants de la new generation de console, Suicide Squad: Kill the Justice League. Après avoir prouvé son amour au Chevalier Noir, the studio Rocksteady prenait la decision de retourner sa veste pour nous faire incarner les anti-heros de la Suicide Squad. Parmi toutes les missions suicides, celle qui consiste à all botter les fesses de la Justice League let rêveur notre quatuor d’antagonistes. Contrairement aux joueurs du monde entier qui, after la presentation de Sony, se sont scrutés du coin de l’œil, quelque little interloqués par l’extrait de gameplay diffusé.

Pensant partner and maximum information sur leur prochain jeu et rassurer les joueurs, Rocksteady a, à l’inverse, réveillé l’inquiétude des (potential) futurs acheteurs. Rapidement, les reactions ont fusé sur les réseaux sociaux, allant jusqu’à présager un four à la Marvel’s Avengers si le title sortait en l’état. Après les reports qui ont émaillé le développement, il n’en a pas fallu plus pour qu’une nouvelle crisis s’installe dans les rangs de Rocksteady, comme l’annonçait le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, il ya quelques jours. Après ses dernières révélations, l’un des insiders les plus celebres du milieu est revenue à la charge.

Malgré le dilemme, Rocksteady persiste et signe sur son jeu anti-Justice League

Le 9 mars dernier, Jason Schreier s’était fendu d’un message sur Twitter, après avoir échangeé avec l’une de ses sources, pour annocer qu’après la presentation de Suicide Squad: Kill the Justice League, jugée désastreuse par une grande partie de l’audience, Warner Bros. et Rocksteady avaient décidé de decaler, une énième fois, la sortie du jeu. Aujourd’hui, celui-ci a appuyé les propos de son précédent tweet avec de nouvelles données. Comme il l’explique, l’annonce du report n’a pas été officiellement prononcée puisqu’eninterne, les équipes n’auraient tout simplement pas d’idées sur la prochaine date de sortie.

Rocksteady has not yet announced the Suicide Squad delay, perhaps because there’s still no new date. Staff were told a few weeks ago it’s coming later this year but they still don’t know when. Possible it slips to 2024, but one thing seems certain: The core game isn’t changing — Jason Schreier (@jasonschreier) March 16, 2023

D’un côté, on évoque la possibility d’un decalage de quelques moistout en restant programmer pour l’année 2023, tandis que, d’autre part, on souligne l’eventualité d’un report pur et dur…. to 2024. Comme on l’a dit, il n’y a aucune certitude sur l’issue de ce dilemme mais une chose serait d’ores et déjà sûre, et ça ne plaira pas aux joueurs refroidis par l’extrait du State of Play. Pour conclude son nouveau tweet, Jason Schreier a annoucé que le cœur meme du jeu ne serait pas au center des changementsce qui sous-entend qu’il conserverait son modèle économique et le système que l’on a découvert plus en détail.