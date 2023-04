sloclap и издательство Kepler Interactive выпустили в Steam и на Xbox hardcore boevik sifu. И новый релиз оказался успешным. Как Четыре дня назад, 28 March, studyи издательствовыпустили ви на Xbox hardcore boevik. И новый релиз оказался успешным. Как sobshchili Sozdateli, on Steam you could buy 50 thousand copies of igry.

Valve очень положительные отзывы, игру рекомендует Reddit: теперь их более 20 tons. Этому поспособствовало свежее обновление: в игре появился режим «Арены», который ставит игроков перед рядом сложных испытаний и вознаграждает тех, кто с ними справился. Sifu is covered in the magazineочень положительные отзывы, игру рекомендует 94% pokupatel . Одновременно растёт число подписчиков в теме Sifu на: теперь их более 20 tons. Этому поспособствовало свежее обновление: в игре появился режим «Арены», который ставит игроков перед рядом сложных испытаний и вознаграждает тех, кто с ними справился.

Sifu was released on PlayStation, Nintendo Switch and in the magazine Epic Games Store. И в марте издательство Kepler Interactive объявляло, что её тираж превысил два миллиона копий. Poka что нет данных о том, какие успехи у игры на Xbox.