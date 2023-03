Presidenten krever at rettsreformen umiddelbart stanses

Mandag morgen, dagen etter massive demonstrasjoner over hele Israel, ber den israelske presidenten, Isaac Herzog, regjeringen om umiddelbart å stanse prosessen rundt den kontroversielle rettsreformen.

Det skriver have pa Twitter. I in ny melding skriver have:

– Dyp bekymring omgir hele nasjonen. Sikkerhet, økonomien og samfunn er alle truet. Øynene til alle av Israels befolkning er på dere. Øynene til hele det jødiske folk er på dere. Øynene til hele verden er på dere.

UT MOT REGJERINGEN: Israels stats minister Isaac Herzog. Photo: AP Photo/Virginia Mayo



Deler av rettsreformen, som den ytterliggående nasjonalistregjeringen til statsminister Benjamin Netanyahu, er ventet å stemmes over i nasjonalforsamlingen mandag.

Om reformen går gjennom, vil det bli svært vanskelig å fjerne statsministeren og nasjonalforsamlingen kan med simpelt flertall sette kjennelser fra israelsk høyesterett til side. I tillegg vil nasjonalforsamlingen ha større innflytelse over hvem som bli nominert til dommere i Høyesterett.

Statsmininister Netanyahu er for tiden tiltalt for grov korrupsjon.

Søndag tok hundredtusener til gatene i landet for å demonstrere mot regjeringen og statsministeren, etter at Netanyahu sparket landets forsvarsminister som lørdag ba Netanyahu midlertidig stanse reformen.

MASSEDEMONSTRASJONER: Israelsk politit tok natt til mandag i bruk vannkanoner for å løse opp protestene mot regjeringen. Her fra den viktige byen Tel Aviv. Photo: AP Photo/Oren Ziv



Eksperter TV 2 har snakket med, har tidligere sagt at Israel ikke lenger kan kalle seg et demokrati om reformen går gjennom.

Og søndag sa Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved UIO og seniorforsker i PRIO, til TV 2 at reformen vil føre til at «man har fullstendig politisk styring over domstolene».

Mandag er det også ventet at det mektige fagforbundet Histadrut vil kunngjøre en generalstreik som del av opprøret mot reformen.