Exceptional element, Sony va ajouter un jeu à son PS Plus des le jour de sa sortie.

Sony sort des sentiers battus pour l’intérêt de ses joueurs. Les subscriptions to PlayStation Plus ont pu découvrir ce mois-ci a fournée de 3 jeux offers tous plus divertissants les us que les autres. Pour le mois prochain, la firme annonce déjà une excellente nouvelle. Les subscriptions to toutes les forms PlayStation Plus recevront un title gratuitement des le jour de sa sortie.

Il sagit de Meet Your Maker, a jeu d’action futuriste dans lequel deux types de joueurs s’affrontent: les constructeurs et les challengers. Le but est de créer des niveaux de toute pièce sous forme de labyrinths ou en y insérant des pièges, entre autres options, puis de défier les autres joueurs à le compléter sans mourir. C’est un jeu où la créativité et la reflexion priment sur toutes les autres capacités.

Pas de combat PvP en direct à prévoir pour Meet Your Maker, il ne disposera que d’un mode PvE. Visually, on an affaire à un titre à la direction artistique affirmée. Les personnages sont des robots et très peu de l’environnement en dehors des niveaux personnalisable n’a été present. Les PlayStation Plus subscriptions pourront discover ce jeu from the 4th week of the prochain with the PS4 and PS5 versionsdate a laquelle les jeux du mois de mars seront remplacés par ceux d’avril.

Hormis cet ajout, Sony n’a pas encore dévoilé ce qui attend les joueurs le mois prochain. Current, les titres Battlefield 2042, Code Vein etc Minecraft Dungeons peuvent être récupérés gratuitement. Pour rappel, the subscription to the base is available at a price of €8.99 per month, €24.99 per trimester or €59.99 per month. Il est compris d’office avec les forms Extra et Premium.

Vers plus de jeux day one ?

Ce n’est pas dans les habitudes de Sony d’offrir à ses subscriptions des jeux des le jour de leur sortie. Pourtant, la pratique semble devenir un peu plus récurrente. The premiere itération était en juillet dernier avec l’excellent Stray qui a rejoint les rangs du catalogue. En mars, c’est au tour de Tchia d’être available for the subscriptions Extra et Premium des le 21 mars prochain. Cette troisième sortie pourrait-elle être le signe d’un changement sur le long terme ?

Rien n’est moins sûr. Pour le moment, tous les jeux étant available day one provided de studios tiers, il s’agit donc du fruit d’un partenariat entre Sony et les studios de development. La firme ne semble pas prête à faire l’impasse sur ses propres franchises contrairement à son grand rival Microsoft.