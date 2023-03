I ran into the information, which was slow to post the budget. «Kinocritic», а её действие развернётся в 1977 году — всё это оказалось правдой. В прошлом некоторые предположили, что сюжет расскажет про знаменитого критика инустрии Polin Keilкоторой сильно вдохновлялся Тарантино, однако сам создатель эти данные опроверг.

Конкретные детали истории держат в тайне, но изVестно, что съёмки стартуют уже этой осенью в Лос-Анджелесе. Возможно, что картина как-то затронет тему «Новой волны» Голивуда, когда на экране появились работы Jordja Lukasa, Martina Scorseze, Stivena Spilberga и других крупных режисёров period.

Ранее сам тарантино не раз говорил, что паниOLES Predydushchy author, «Odnazhdy v… Gollivude», появилась на экранах в 2019 году. В прошлом постановщик ещё упоминал про прошлом на мини-сериал, not обновлений по поводу этого проекта пока не было.