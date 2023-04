Sony prepares a new PlayStation Portable in attendance

Finally, the PS Vita ne mark pas la fin des consoles portables pour le constructeur qui envisagerait a new direction.

Un regain d’intérêt pour les périphériques portables pousserait-il PlayStation à s’aventurer de nouveau sur ce terrain? Après l’échec de la PlayStation Vita, personne n’imaginait un retour du constructeur japonais dans cette bataille. Chez Nintendo, le development of the Switch en tant que console hybride a permit d’offrir le meilleur des deux mondes : chaque joueur est libre de choice sa façon de jouer.

Ce concept efficace n’a pas manqué d’inspirer Valve, qui publish alors son fameux Steam Deck en février 2022. Victime de son succès de longs mois durant, ce périphérique prouvait une fois de plus que les gamers sont en quête de nouvelles façons de cheers Après all, il n’existe plus vraiment de console portable à proprement parler depuis la Nintendo 3DS.

D’apres une rumeur d’Insiders Gaming et d’other bruits de couloirs sur Reddit, PlayStation s’apprêterait à proposer sa new approach au jeu nomade. Attention required, elle risque de faire des déçus.

Use without a PS5

Toujours d’apres Insider Gaming, ce project initial Q Lite n’ambitionne que d’être un intermediary pour la console de salon du constructeur. Sony mise sur la portabilité certes, mais il faudra s’en remettre au Remote Play malgre tout. It’s not a question of cloud gaming, a permanent connection to a PlayStation 5 is required for the sessions of the game.

L’article va meme jusqu’à decrire ce peripherique qui “Resemblera énormément à one manette de PS5 with a écran LCD de 8 pouces au center“. It is all possible to imagine a product similar to that of the Backbone One for smartphones. Cette Q Lite devrait nependant arborer des gâchettes adaptatives ainsi que le retour haptique de la DualSense, en plus de haut-parleurs, de boutons de volume, un port jack et tout ce qui fait une bonne console portable.

Seulement, it is necessary for a PlayStation 5 to be considered considering the intention for the product. Contrairement à an alternative like the Logitech G Cloud permettant d’accéder à different services de cloud gaming, the hypothétique console portable de Sony necessiterait donc a plateforme supplémentaire loin d’être bon marché.

The Q Lite is attached to a similar tariff to the G Cloud, which is around €350, and the difficult part of adjusting the Remote Play is currently €900 (PS5 comprises). Pour l’heure, rien n’est official, mais Sony prévoirait un lancement en amont de la PS5 Pro (qui n’est pas official non plus). for the hour, seul l’insider Jeff Grubb semble corroborer ces informations. En attendant, les rumeurs font également état d’une PlayStation 5 à lecteur de disque amovible. Le all est à prendre avec des pincettes donc.