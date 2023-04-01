The Last of Us Part 1 was published in the series by “Jewish” by reviewing critics

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Steam y igry y igry sherry отзывы, но при этом рекомендует игру меньше половины покупателей. Игроки отмечают, что уже вышедшие patchi кардинально ситуацию не исправили.

Naughty Dog , что качество ремастера оказось ниже жиданий, и разработчикики не соги добиться того качества, на нотое н Но студия заверила, что усердно работают над решением проблем. priznala , что качество ремастера оказось ниже жиданий, и разработчикики не соги добиться того качества, на нотое н Но студия заверила, что усердно работают над решением проблем.

На вторник запланировано устранение проблемы с дрожанием камеры при управлении мышью и ещё ряда ошибок. Позже на той неделе будет выпущен ещё один patч с дополнительными исправлениями. А пока что игрокам порекомендовали убедиться, что у них установлены последние драйверы nvidia, AMD and Intel.