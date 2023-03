Tigers 8, Yankees 7

New York Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 41 7 fifteen 7 Totals 37 8 13 8 A.Volpe ss 4 0 0 0 Meadows r.f. 4 0 1 0 B. Cwles 2b 1 1 1 2 Meadows r.f. 0 0 0 0 O. Plaza 2b 3 2 1 0 J.Schop dh 3 0 1 0 rosario lf 1 0 0 0 R.Cmpos dh 1 0 0 0 A. Hicks lf 3 1 2 0 R.Grene cf 3 2 2 1 Ma. Burt 3b 1 0 1 0 J.Davis cf 2 0 0 0 Knr-Flf cf 3 0 1 0 N.Maton 2b 2 1 1 0 S.Jones cf 2 1 2 0 plates 2b 2 0 0 0 florial r.f. 4 0 2 3 Lipcius 1b 4 0 1 1 rmfield 1b 1 0 0 0 J.Hlton 1b 1 0 0 0 Wi.Difo 3b 4 1 2 2 A. Bddoo lf 3 1 2 2 Rchrdsn rf 1 0 0 0 b.davis lf 1 0 0 0 McKenney 1b 3 0 0 0 kridler ss 4 0 0 0 M. Gsper c 1 0 1 0 C. Keith 3b 2 2 2 1 R. Duran c 3 0 1 0 J.Mlloy 3b 2 0 1 0 bstidas ss 2 0 0 0 J.Rgers c 0 0 0 0 J.Buers dh 3 0 1 0 A. Knapp c 3 2 2 3 E.Dnham dh 1 1 0 0

NY Yankees 000 020 320 – 7 Detroit 115 010 00(x) – 8

E_Meadows (1). DP_New York 0, Detroit 0. LOB_New York 11, Detroit 10. 2B_Peraza (2), Schoop (2), Malloy (2). 3B_Keith (1). HR_Cowles (1), Difo (1), Greene (3), Baddoo (2), Keith (2), Knapp 2 (3). SB_Hicks (1).

HBP_by_German (Maton, Rogers), Wentz (Peraza).

WP_Faedo.

PB_Duran.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Sean Barber; Second, Adam Beck; Third, Roberto Ortiz;.

T_2:47. A_8645