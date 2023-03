Antatt president sier han er fryst ut av MC-klubben

Han har sittet i varetektsfengsel siden desember. Onsdag ble han ført inn i Oslo tingrett av to politimenn.

Han etterforskes for grov kroppsskade etter en knivstikking i Lillestrøm 3. desember. Flere av de medsiktede i den samme saken har ifølge politiet en viss tilknytning til Satudarah i Oslo.

Inntil i går trodde politiet at det var han som var president i klubben. Det mener 38-åringen bestemt at han ikke er.

– Men det betyr ikke at jeg ikke brenner for foreningen. Jeg brenner fortsatt for dette her, sier 38-åringen.

Han har tidligere vært medlem av den kriminelle gjengen Young Guns, men brøt med gjengen i 2012. Da Satudarah ble etablert i Oslo i mars 2020, var han fungerende president for avdelingen.

– Veldig interested in MC

For første gang i norsk rettshistorie skal en fersk lov som åpner for å forby kriminelle grupperinger prøves for en domstol.

Mens politiet mener at Satudarah har som formål å drive med alvorlig kriminell virksomhet, mener 38-åringen at det er motorsykler som står i fokus.

– Jeg er veldig interessert i motorsykler. Hvordan du skrur på den og sånn. Du kan bytte farge, ha lakk på den og bytte eksosen, sier 38-åringen.

OSLO-AVDELINGEN: Dette billet viser flere personer som Oslo-politiet i ulik grad knytter til Satudarah. Photo: Private



Tidligere onsdag er det dokumentert for retten at kun en eller to av de i hvert fall ti fullverdige medlemmene i Oslo eier en motorsykkel. Ingen av disse har per dags dato førerkort.

Politiet mener at fraværet av motorsykler er noe spesielt for MC-klubben. Satudarah peker på at de ble opprettet under pandemien, og sier det har vært vanskelig for flere av dem å ta førerkortet de siste to årene.

– MC-lappen er ikke et krav, men du må ha interessen, sier 38-åringen.

– Var det et krav om at du måtte ta den i fremtiden? spør actor.

– Det var det. Flere av oss har prøvd å søke og har fått blankt avslag.

Frykter voldelige konflikter

Mats Bjørnstad fra Kripos er landets fremste ekspert på kriminelle MC-klubber.

Tidligere onsdag fortalte han i retten at politiet frykter at Satudarah i fremtiden skal barke sammen i voldelige konflikter som kan skade tilfeldige tredjepersoner.

De to som er siktet for drapsforsøk etter at to menn ble skutt på åpen gate ved Nationalteatret i Oslo i januar, har begge tilknytninger til Satudarah.

OSLO SENTRUM: To tidligere lederskikkelser fra den kriminelle gjengen Young Guns ble skutt på åpen gate i Oslo den 15. januar i år. Photo: Frode Sunde / TV 2



Politiet knytter skyteepisoden til en årelang konflikt mellom 38-åringen og hans tidligere gjeng, Young Guns.

– Nei nei nei, deter ikke noe konflikt mellom meg og Young Guns. Det har gått over, sier han på spørsmål fra statsadvokaten.

Eksperten fra Kripos fortalte også retten om den strenge kodeksen og regelsettet som hersker i de internasjonale 1 %-klubbene. Både Hells Angels og Bandidos er trukket frem som sammenligninger til Satudarah.

– You are far from Wish.com

In fellesnevner for 1 %-klubbene er at de er internasjonale.

– Det som gjelder for Satudarah i Norge gjelder for Satudarah i Danmark og Belgia også, for å si det sånn, sa Mats Bjørnstad fra Kripos.

Bjørnstad sier at ingen kan opprette en avdeling uten at det godkjennes internasjonalt.

38-åringen hevder derimot at de ulike nasjonene ikke har noe som helst med hverandre å gjøre.

Kjent kriminell (36) går til angrep på politiet

– Du kan kjøpe alt på Wish.com. Selve market og Satudarah-logoen får du der, altså. Hvis du da kjenner en som kan noe om skinn og sånn, så kan du be han om å sy vest for deg, sier 38-åringen.

– Er det det dere har gjort?

– Ja, svarer han på spørsmålet fra aktor.

– Hvordan ser du på klubbens fremtid?

– Klubbens fremtid avhenger først og fremst av retten her. Jeg mener at den ikke bør forbys, for dette er ikke noen kriminell organisasjon. Jeg ser for meg at klubben hadde blitt helt annerledes, med mer åpne vedteker, sier han og fortsetter:

– Men jeg er jo ikke medlem lenger. Jeg synes bare det burde være mer åpenhet.