Authors Cyberpunk 2077 named after the hero of Kianu Rivza podonkom

GDC Pavel Sasko, vedushchiy designer questov The Witcher 3 and cyberpunk 2077a takzhe director kustov budushchego rasshireniya Phantom Liberty. И он рассказал об одной из главных проблем в ходе разаработки. Она относилась к «звёздной силе» Киану Ривза. In fact, meropriatiya выступил Pavel Sasko, vedushchiy designer questovanda takzhe director kustov budushchego rasshireniya. И он рассказал об одной из главных проблем в ходе разаработки. Она относилась к «звёздной силе» Киану Ривза.

По словам Саско, обаяние и притягательность актёра заставила CD Project Red приложить все силы, чтобы сделать его героя, Джонни Сильверхеndа, настоящим подонком. Особенно ужасным он предстаёт перед нами при первом знакомстве. Этим разработчики хотели добиться, чтобы игроки не поддерживали его безоговорочно и н вб

По словам Саско, some problem возникает с Иdriсом Эльбой, который появляется в будущем дополнении Phantom Liberty.

Нам приходоьось принимать во внимание тот факт, что каждый р, кода у н н ноявяась звезда, игроки практи сVE. Поэтому, когда вы впервые встречаете Джонни Сильверхэнда в Cyberpunk 2077, on ведёт себя как полнейшая сволочь. Просто нам хотелось вырисова set деййвитеьно масштабню ю о о о о о о о о о о о о Pavel Sasko