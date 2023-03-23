Epic Games released the Unreal Editor beta-version of Fortnite

Sostoyales reliz beta-version Unreal Publisher day Fortnite (UEFN), novogo компьютерного приложения для проектирования, разработки и публикации игр и внутриигрового контена.
В UEFN predicted more effective instruments and procedures Unreal Engine 5, in this story: import polzovatelskih resources, modeling, materials, VFX, takzhe function Sequencer and Control Rig. Кроме того, в пакет включён язык программирования Verse для помощи в проектировании геймплея.
UEFN will be unlocked on PC and will be played in the trёхмерном режиме взаимодействовать с устройствами из творческого режима Fortnite. Собщаетcle, что команды авторов могт разрабатывать острова иапскать их в т т т т т т т т р.
Check out beta-version editor mobile zdesi. Для его использования понадобится Fortnite.
In Chrome, Epic Games zapustila the most economical system of the Fortnite authors, Creator Economy 2.0. Выплаты будут производиться на основании уровня вовлечения аудитории и будут полагаться всем издателям островов, которые удовлетворяют требованиям программы. Подробнее о системе можно узнать zdesi.
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