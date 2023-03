Firefox Relay, the generator addressing e-mail jetables, is the maintenant integrated in Firefox

Firefox continue d’améliorer son arsenal pour protect your vie privée. The web browser of the Mozilla Foundation, which is currently up to date in version 111, offers a small integration of its generator alias Firefox Relay. For rappel, Firefox Relay est un service launched by Mozilla courant 2020 pour vous permettre de générer des adresses e-mail aléatoires à utiliser à la place de your adresse e-mail originale. Le but? Empêcher des services on line d’utiliser your address e-mail originale pour vous spammer.

Si les e-mails envoyés sur ces alias sont automatiquement redirigés ver votre adresse e-mail légitime, vous pouvez décider de tuer à n’importe quel moment un alias qui serait utilisé pour vous envoyer des messages non sollicités. Depuis son lancement, Firefox Relay aurait bloqué plus de 2.1 millions d’e-mails non sollicités, indique Mozilla.

Une protection against spam plus facilement accessible

Just present, le module qui permet de générer des adresses e-mail jetables à la volée, ne pouvait être utilisé que depuis l’extension dédiée. Desormais, you may want to ask for Firefox Relay to generate a direct electronic address in the pop-up automatically replies that you want to know at the moment the owner of your email address in advance to the effect.

The Firefox Relay extension does it toujours être installed dans le navigator, and vous avez évidemment toujours besoin de posséder un compte pour l’utiliser, mais il n’est plus necessaire de passer par l’extension pour l’utiliser. Sur on blog, Mozilla précise que les utilisateurs de Firefox Relay qui ne souhaiteraient pas utiliser cette nouvelle fonctionnalité ont toujours la possibilité de la deactivator.

Firefox n’est pas le seul navigateur Web à proposer une telle solution. Il ya quelques mois, an autre actor du secteur a mis en place un système similaire. DuckDuckGo, a motor de recherche qui a bâti sa réputation sur la protection des données personnelles des utilisateurs, propose également a fonction permettant de générer des alias dans son navigator Web.

Then, in parallel with the deployment of Firefox 111, Mozilla and also the current mobile version of your Web browser for an integrated one new option for protecting your privacy. On Android, Firefox profite désormais de la protection totale contre les cookies in place dans la version Desktop you navigateur depuis 2021. Ce système de protection, inauguré dans la version 86 de Firefox, se charge d’isoler les cookies deposited par all les sites Web que vous consultez, afin d’empêcher d’autres sites de les utiliser pour pister vos activités en ligne.

