iPhone : new version of iOS 16.4 easy to use, comment on the active ?

The mise à jour iOS 16.4 arrives on the iPhone. The nouvelle version embarque une fonctionnalité conçue pour faciliter les calls téléphoniques dans les environnements bruyants. On your explicit comment on the active device on your Apple smartphone.

Apple s’apprête à deployer the final version of iOS 16.4, the dernière mise à jour du système d’exploitation of the iPhone. Cette version, déjà proposed aux membres du program beta, content une poignée de nouveautés et d’améliorationscomme 21 nouveaux émojis, the push notifications for Safari, and the optimization for the detection of accidents of the iPhone 14. Note that the correct destiné à cette fonction a déjà été déployé le mois dernier, ainsi qu’en November 2022.

L’isolement de la voix pour tous les appels

Surtout, la mise a jour propose a version améliorée de l’isolement de la voix, a function apparue sur iOS 15 in 2021. The option to improve the audio quality at a time from an appel. Plus concretely, the system of exploitation « Donne la priorité a votre voix et block le bruit ambiant autour de vous » for ease of communication.

Votre interlocuteur percevra mieux votre voix lors de l’échange. Par contre, l’option n’améliore pas la manière dont vous l’entendez. L’isolement de la voix est ideal lorsque vous passez un appel dans un lieu public, comme une gare ou un restaurant, et que la personne que vous avez contactée peine à vous entender.

Jusqu’ici, Apple a reserve l’isolement de la voix aux Apple’s Voice over Internet Protocol (VoIP), either way from FaceTime, WhatsApp, Skype or another instantaneous message. L’option functionnait uniquement avec les appels passés par Internet, and not par le réseau téléphonique de your operator.

Avec iOS 16.4, the isolation of the voice that is proposed lors de tous les appels cellulaires. All of the iPhone, from the iPhone SE 2 to the iPhone 14 Pro Max, are compatible with the functionality. Des appareils plus anciens, comme l’iPhone X or l’iPhone 8, pourtant compatibles iOS 16, n’auront pas droit à cette nouveauté.

Comment on the active isolation of the voice on the iPhone ?

Comme l’explique Apple sur son site, l’option doit être activée par le bias de l’interface lors de chaque appel. On vous explicit comment faire ci-dessous :

Lancez un appel téléphonique

Allez dans le center de control, en balayant verse le bas depuis le coin superior droit de l’écran

Appuyez sur Micro

Selectionnez Isolement de la voix

Les sons aux alentours seront alors blocks by the iPhone à l’aide d’algorithmes. Si vous ne voulez pas bloquer les sons, il suffit de presser la touche Standard, qui se trouve dans le même menu.

à l’inverse, la touche “Large spectre” va inclure tous les sons environnants, afin que votre interlocuteur puisse les entender. Celle-ci is only available for VoIP applications, via FaceTime or WhatsApp for example. Il n’est pas possible d’améliorer la captation des bruits à proximity lors des appels cellulaires pour le moment. The option is a dependent list in the interface des appels téléphoniques. Il n’est pas impossible qu’Apple ne tarde plus à activer la fonction.

Apple vient de mettre en line la Release Candidate d’iOS 16.4. Il s’agit de la dernière étape avant l’arrivée de la version définitive. Drink surprise, all iPhone compatibles pourront installer la mise a jour d’ici a quelques jours.