– Spark i balla

Med dyr rødvin i glasset og dyr biff på tallerkenen sa Geir Pollestad (Sp) at kjøttfri mandag er jåleri.

Like etterpå fulgte mat – og landbruksminister Sandra Borch (Sp) opp med at «kjøttfri middag er ikke middag».

De to hade invitert Dagbladet med på restaurant for å snakke om mat og Høyres forslag om Co2 avgift på kjøtt.

Samtidig oppfordret de til å spise biff flere ganger i uken.

– Nesten godt gjort

Bob van Oort er mat- og klimaforsker ved Cicero. Han satte nesten biffen i halsen da han hørte utspillet.

– Antageligvis mangler from en del kunnskap. Der sitter de på en biffrestaurant og kaller kjøttfri mandag jåleri, forteller han.

Utspillet fra Borch og Pollestad kunne kanskje ikke vært dårligere time. Dager senere ble de to kraftig motbevist i en stor FN-rapport.

– Rapporten wears det helt motsatte av hva de to sa. Små endringer, somå spise litt mindre kjøtt, kan bidra sterkt til å løse krisen vi står i, sier forskeren.

Forskeren skjønner at som politiker må man ta mange hensyn. Han syns det blir for svart-hvitt å snakke om kjøtt eller ikke kjøtt.

– Spark and whale

– Det er et spark i whalene for klimaforskere når sentrale politikere sier sånt. Skal man ikke bry seg i det hele tatt? Er norsk gress viktigere enn den globale krisen vi står i? Ingen snakker om å phase ut kjøtt helt, men gjøre noen endringer.

Klimaforskeren håper landbruksministeren heller bruker energien på løsninger.

– Ta ansvar som folkets representative for å finne løsninger, ikke skape et skille. Det er viktig for norsk landbruk å bli litt mer framoverlent. De kan ta innover seg både lokale muligheter, mål for grønnsaksproduksjon, og globale kriser, forteller han.

– Forskjell på ku og kull

Til TV 2 sier Pollestad at han ser at det var en spissformulering å si at uten kjøtt eller fisk, er ikke et måltid middag. Han legger til at deter hans de él og Borch sin personlige preferanse de él.

– Folk kan spise hva de vil. En god middag har og rikelig med norske grønnsaker, sier Pollestad.

Målet med utsagnet var å få fokus på avgiften som er foreslått på kjøtt og biologiske prosesser. Senterpartiet har vært imot dette forslaget.

– I klimadebatten er det stor forskjell på ku og kull. Brenning av olje, gass og kull har ført til klimaendringer, men kjøtt er en del av et kretsløp og en del av en biologisk prosess som vi mener bør behandles annerledes.

DEBATT: Geir Pollestad sin uttalelse har skapt sterke reaksjoner. Photo: Frode Sunde / TV 2



Pollestad sier videre at norske produkter har lavere klimautslipp, og at han derfor vil oppfordre til å velge norske produkter uavhengig av hva man vil spise til middag.

– Vi står fullt og helt inne for klimamålene. Norsk landbruk er en av de som har redusert utslippene. Men det er viktig å ha produksjon av både frukt og grønt i tillegg til en kjøttproduksjon.

– Provoserende

Matinfluenser og matentusiast Hanne-Lene Dahlgren, reagerer på at to folkevalgte politikere sier at vi bør spise mer kjøtt, fordi vi aldri har hatt et større kjøttforbruk.

– Å si at blomkålsuppe og pannekaker er jålete er provoserende. Spesielt nå når vi er inne i en tid hvor mange sliter med å få endene til å møtes og samtidig spise sunt.

MATINFLUENSER: Hanne-Lene Dahlgren er en av de som har uttalt seg kritisk til SP-toppenes utspill. Photo: Per Haugen/TV 2



– Nå går vi inn i en valgkamp snart, og det må man ta på alvor og ikke ta en hver mulighet for clickbait hvor man sier at man skal spise hamburger hver dag, sier Dahlgren.

Hun ble provosert da politikerne inviterte med seg presse og delte en biff og en vinflaske til 1,400 kroner.

– Så sier de at vegetarmat er jåleri og oppfordrer nordmenn til å spise biff flere dager i uken, fortsetter hun.

Hun mener at dette er noen på pub kan si, men ikke folkevalgte politikere.

– Det provoserte mange tusen mennesker. Jeg har ikke gjort annet enn å snakke om dette hele helgen. Folk har vært så irritert, sier Dahlgren.

Ifølge Pollestad er det heller ikke nødvendig å spise hamburger hver dag, men samtidig er det viktig å passe på at Norge ikke gror igjen.

– Derfor må vi ha beitedyr.

– Må ta det inn over oss

Pollestad mener det er viktig å ha kjøttproduksjon i Norge. Men ifølge klimaforsker og professor ved NTNU, Anders Hammer Strømmen, er det stor enighet i forskermiljøet at dersom man dreier seg mot et mer plantebasert kosthold vil redusere klimautslippene.

– Det er en lang vei å gå til både 1,5 graders målet og to graders målet. Da må vi redusere utslippene både i landbruk og med kjøttbruket.

– Det må vi ta innovation oss.

Samtidig trekker have frem at det kjøttforbruket vi har i Vesten kan ikke resten av verden ha i tillegg, fordi kjøtt- og melkeproduksjonen legger beslag på omtrent 75 prosent av de globale landbruksarealene. Samtidig får vi omtrent bare 40 prosent av proteinene og 20 prosent kalorier fra samme kilde, ifølge Strømmen.

– Det går ikke, sier Strømmen til slutt.